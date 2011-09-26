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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 18:59 BJT

〔香港个股〕光汇石油获国开行提供10亿元人民币定期贷款

路透香港9月26日电---中国海上供油商--光汇石油(0933.HK)周一公布,已于今天与中国国家开发银行[CHDB.UL]签订本金额10亿元人民币的定期贷款协议,为期12个月.

公司的声明称,该笔贷款将为其海上供油业务营运提供资金,以及上游石油和天然气项目的前期成本等用途.

光汇石油于今年初获得国开行承诺提供40亿美元战略融资,以支持公司增购远洋运输油轮、拓展油品贸易业务以及国内外的并购活动.

光汇石油收低10.58%,报1.69港元;大盘恒生指数.HSI收挫1.48%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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