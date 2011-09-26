〔香港个股〕光汇石油获国开行提供10亿元人民币定期贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月26日电---中国海上供油商--光汇石油(0933.HK)周一公布,已于今天与中国国家开发银行[CHDB.UL]签订本金额10亿元人民币的定期贷款协议,为期12个月.
公司的声明称,该笔贷款将为其海上供油业务营运提供资金,以及上游石油和天然气项目的前期成本等用途.
光汇石油于今年初获得国开行承诺提供40亿美元战略融资,以支持公司增购远洋运输油轮、拓展油品贸易业务以及国内外的并购活动.
光汇石油收低10.58%,报1.69港元;大盘恒生指数.HSI收挫1.48%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。