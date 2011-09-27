《香港报摘》--经济日报9月27日

* 要闻版头条:

--市场憧憬欧洲推出救市措施化解欧债危机,欧元乘势在八个月低位反弹,令受洗仓打击暴挫的商品价格跌幅收窄,金融股带动欧美股市早段反弹,但美国新屋销售跌至半年低位以及科技股疲弱,遏抑股市升势.

* 其他:

--香港恒生指数.HSI昨天下午2时36分仅以0.46点失守一万七千点关口(即16,999.54点),34只牛证被强制回收.

--市场消息指出,新濠国际(0200.HK)旗下于美国纳斯达克上市的赌场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)争取于本周四,为其筹资额达23.4-39亿港元的香港IPO(首次公开发售)进行上市聆讯.

--8月份香港楼巿交投明显收缩,期内新取用按揭贷款按月减少27%,至147.49亿港元,为2009年4月以後的28个月新低.

--富力地产(2777.HK)董事长李思廉称,将今年销售目标由400亿元人民币降至320亿元人民币,幅度两成,为首家降低销售目标的中国房地产股.

--绿森集团(0094.HK)于8月29日遭证监会饬令停牌,经昨晚通告解释旗下南美洲苏利南森林经营权及砍伐权已经重续後,将于今早复牌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.