《香港报摘》--经济日报9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 要闻版头条:
--市场憧憬欧洲推出救市措施化解欧债危机,欧元乘势在八个月低位反弹,令受洗仓打击暴挫的商品价格跌幅收窄,金融股带动欧美股市早段反弹,但美国新屋销售跌至半年低位以及科技股疲弱,遏抑股市升势.
* 其他:
--香港恒生指数.HSI昨天下午2时36分仅以0.46点失守一万七千点关口(即16,999.54点),34只牛证被强制回收.
--市场消息指出,新濠国际(0200.HK)旗下于美国纳斯达克上市的赌场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)争取于本周四,为其筹资额达23.4-39亿港元的香港IPO(首次公开发售)进行上市聆讯.
--8月份香港楼巿交投明显收缩,期内新取用按揭贷款按月减少27%,至147.49亿港元,为2009年4月以後的28个月新低.
--富力地产(2777.HK)董事长李思廉称,将今年销售目标由400亿元人民币降至320亿元人民币,幅度两成,为首家降低销售目标的中国房地产股.
--绿森集团(0094.HK)于8月29日遭证监会饬令停牌,经昨晚通告解释旗下南美洲苏利南森林经营权及砍伐权已经重续後,将于今早复牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)