《香港报摘》--信报9月27日

* 头版头条:

--在欧债危机及美国衰退风险下,新兴亚洲市场变成"提款机",投资者在今年表现较好的市场套现,只要欧债危机未解决,亚洲股汇下滑的情况将持续.

* 其他:

--截至昨天为止,综合八间券商统计,为中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股IPO(首次公开发行)共借出240万港元的孖展额(保证金融资),相当于公开招股获得不足1%的认购.

--设计师品牌服装代理零售商彩虹集团已进行招股前推介,拟集资2亿美元,据其承销商国泰君安的报告预测2010-12年的盈利复合增长率达43%.

--汇丰银行澳洲和新西兰首席经济学家Paul Bloxham称,金价明年的目标价可能达到2,025美元的平均水平.目前投资者的避险情绪依然浓厚,预计金融市场对黄金投资者的避险需求将对金价给予一定支持.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.