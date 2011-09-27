《香港报摘》--信报9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--在欧债危机及美国衰退风险下,新兴亚洲市场变成"提款机",投资者在今年表现较好的市场套现,只要欧债危机未解决,亚洲股汇下滑的情况将持续.
* 其他:
--截至昨天为止,综合八间券商统计,为中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股IPO(首次公开发行)共借出240万港元的孖展额(保证金融资),相当于公开招股获得不足1%的认购.
--设计师品牌服装代理零售商彩虹集团已进行招股前推介,拟集资2亿美元,据其承销商国泰君安的报告预测2010-12年的盈利复合增长率达43%.
--汇丰银行澳洲和新西兰首席经济学家Paul Bloxham称,金价明年的目标价可能达到2,025美元的平均水平.目前投资者的避险情绪依然浓厚,预计金融市场对黄金投资者的避险需求将对金价给予一定支持.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)