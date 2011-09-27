〔香港个股〕联想集团称将与仁宝成立合营公司,总出资额3亿美元

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透香港9月27日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周二宣布,将与台湾大型笔记型电脑代工仁宝(2324.TW)成立合营公司,两阶段的出资总额为3亿美元.
联想集团的公告并称,该公司将占合营公司51%的股权,仁宝占其馀49%.
"预期新合营公司将在仁宝的领导经营下,成为专门生产本公司产品,拥有成本优势的世界级生产商."联想称.
联想集团周一收报4.46港元,过去一个月累计升7.4%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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