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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--9月27日-10月3日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月27日(周二)

-- 公布8月份出口及进口数据.

-- IATA第四届航空与环境会议.

-- 小南国1147.HK公布中期业绩.

-- 新世界百货(0825.HK)公布全年业绩.

--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:30 标准普尔就中国房地产市场举行电话会议.

--12:00 景福集团(0280.HK)周年股东大会.

--15:30 闽信集团(0222.HK)股东特别大会.

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9月28日(周三)

-- 动感集团(1096.HK)首日挂牌.

-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.

-- 中国天化工(0362.HK)公布全年业绩.

-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业.

-- 圣马丁国际(0482.HK)公布全年业绩.

--10:00 裕元(0551.HK)特别股东大会.

--10:30 华润微电子0597.HK股东特别大会.

--10:30 奥玛仕控股(0959.HK)周年股东大会.

--11:00 亚洲煤业(0835.HK)周年股东大会.

--16:30 中福控股(0922.HK)周年股东大会.

9月29日(周四)

-- 专业旅游(1235.HK)首日挂牌.

-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.

-- 动感集团(1096.HK)公布中期业绩.

-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.

-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.

--11:00 中信泰富(0267.HK)股东特别大会.

--10:00 中科矿业(0985.HK)周年股东大会.

--10:00 重庆钢铁(1053.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 德祥企业(0372.HK)特别股东大会.

--11:00 永兴国际(0621.HK)周年股东大会.

--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东特别大会.

*--14:30 香港贸发局就中国内地中产消费服务研究举行记者会.

9月30日(周五)

-- 公布8月份货币统计数字.

-- 公布8月份香港政府财务数据.

-- 中国罕王(3788.HK)首日挂牌.

-- 伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.

-- 超大现代(0682.HK)公布全年业绩.

-- 华瀚生物制药(0587.HK)公布全年业绩.

-- 亨泰(0197.HK)公布全年业绩.

--16:00 欧舒丹(0973.HK)周年股东大会.

*10月3日(周一)

-- 公布8月份零售销售数字.

--16:30 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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