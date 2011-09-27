《香港重要政经日程》--9月27日-10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月27日(周二)
-- 公布8月份出口及进口数据.
-- IATA第四届航空与环境会议.
-- 小南国1147.HK公布中期业绩.
-- 新世界百货(0825.HK)公布全年业绩.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:30 标准普尔就中国房地产市场举行电话会议.
--12:00 景福集团(0280.HK)周年股东大会.
--15:30 闽信集团(0222.HK)股东特别大会.
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9月28日(周三)
-- 动感集团(1096.HK)首日挂牌.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 中国天化工(0362.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业.
-- 圣马丁国际(0482.HK)公布全年业绩.
--10:00 裕元(0551.HK)特别股东大会.
--10:30 华润微电子0597.HK股东特别大会.
--10:30 奥玛仕控股(0959.HK)周年股东大会.
--11:00 亚洲煤业(0835.HK)周年股东大会.
--16:30 中福控股(0922.HK)周年股东大会.
9月29日(周四)
-- 专业旅游(1235.HK)首日挂牌.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 动感集团(1096.HK)公布中期业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)周年股东大会.
--10:00 重庆钢铁(1053.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)特别股东大会.
--11:00 永兴国际(0621.HK)周年股东大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东特别大会.
*--14:30 香港贸发局就中国内地中产消费服务研究举行记者会.
9月30日(周五)
-- 公布8月份货币统计数字.
-- 公布8月份香港政府财务数据.
-- 中国罕王(3788.HK)首日挂牌.
-- 伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
-- 超大现代(0682.HK)公布全年业绩.
-- 华瀚生物制药(0587.HK)公布全年业绩.
-- 亨泰(0197.HK)公布全年业绩.
--16:00 欧舒丹(0973.HK)周年股东大会.
*10月3日(周一)
-- 公布8月份零售销售数字.
--16:30 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)