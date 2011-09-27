《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港9月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7973港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周一收高272.38点,或2.53%,报11,043.86点.因欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.[ID:nCN1988489]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 (0883.HK) (CEO.N) 157.670 3.19 72856 12.294 3.48
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.870 3.22 223242 3.702 3.41
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.200 0.22 437248 76.725 1.49
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.120 1.44 162312 18.256 3.14
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.810 2.76 92183 9.342 3.45
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.580 1.30 85442 7.375 2.85
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.240 1.87 684675 61.193 2.76
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.100 1.75 63733 5.076 2.13
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.660 -0.15 636892 16.109 3.00
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.790 -3.37 190995 16.990 4.36
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.350 0.31 55311 3.187 2.15
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.720 -3.93 21964 3.699 3.33
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.150 -2.33 15728 1.337 -48.57
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.470 -1.59 53689 0.385 2.72 (完)
--整理 雷美珍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)