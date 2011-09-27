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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月27日

路透香港9月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7973港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周一收高272.38点,或2.53%,报11,043.86点.因欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.[ID:nCN1988489]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 157.670 3.19 72856 12.294 3.48

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.870 3.22 223242 3.702 3.41

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.200 0.22 437248 76.725 1.49

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.120 1.44 162312 18.256 3.14

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.810 2.76 92183 9.342 3.45

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.580 1.30 85442 7.375 2.85

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.240 1.87 684675 61.193 2.76

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.100 1.75 63733 5.076 2.13

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.660 -0.15 636892 16.109 3.00

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.790 -3.37 190995 16.990 4.36

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.350 0.31 55311 3.187 2.15

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.720 -3.93 21964 3.699 3.33

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.150 -2.33 15728 1.337 -48.57

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.470 -1.59 53689 0.385 2.72 (完)

--整理 雷美珍

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