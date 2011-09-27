《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

* 明报:

--据香港联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于上周四斥约1,255万港元入市增持14万股长实股份,平均每股89.613港元,持股升至42.82%.

* 星岛日报:

--消息人士称,电信盈科(0008.HK)分拆香港电讯信托上市之计划有待下月股东大会议决结果,若顺利通过,最快要10月底、11月初能上市.

--港交所(0388.HK)将于10月24日推出支援二手人民币股票买卖的"人证港币交易通"(TSF).

* 苹果日报:

--刚于上周挂牌的女装生产零售商鸿国国际(1028.HK)公布,今年上半年净利按年升123.22%,至1.31亿元人民币.

* 东方日报:

--TCL多媒体(1070.HK)称,预期截至今年9月底止的三个月及九个月将转亏为盈.

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)向旗下民生金融租赁增加注册资本已获中银监批准,该行拟增资至50.95亿元人民币,持股比例将达51.03%.

* 文汇报:

--大新银行(2356.HK)推出港元存款优惠,以50万港元或以上的新资金,开立4个月定存可享1.68厘利息.

--光大国际(0257.HK)称,其位于安徽省砀山县的砀山生物质能发电项目正式投产,总投资约3.12亿元人民币,主要利用秸杆、果树废弃物和板材加工废弃物等生物质能发电.

* 大公报:

--联交所资料显示,将退任的新鸿基地产(0016.HK)主席邝肖卿于上周四入市增持80万股新地股份,平均每股98.365港元,持股升至42.52%.

--由富力地产(2777.HK)、合景泰富(1813.HK)和新鸿基地产(0016.HK)联手开发的广州珠江新天汇广场城市综合体项目,将引入希尔顿酒店集团旗下品牌Conrad酒店,预计于2014年落成.

--东亚银行(0023.HK)旗下东亚中国哈尔滨分行正式开业,这是东亚中国在东北地区开设的第三家分行.

--据消息人士透露,铁精矿生产商中国罕王公开发售和国际配售获足额认购,将以下限每股2.51港元定价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.