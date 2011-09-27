《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 明报:
--据香港联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于上周四斥约1,255万港元入市增持14万股长实股份,平均每股89.613港元,持股升至42.82%.
* 星岛日报:
--消息人士称,电信盈科(0008.HK)分拆香港电讯信托上市之计划有待下月股东大会议决结果,若顺利通过,最快要10月底、11月初能上市.
--港交所(0388.HK)将于10月24日推出支援二手人民币股票买卖的"人证港币交易通"(TSF).
* 苹果日报:
--刚于上周挂牌的女装生产零售商鸿国国际(1028.HK)公布,今年上半年净利按年升123.22%,至1.31亿元人民币.
* 东方日报:
--TCL多媒体(1070.HK)称,预期截至今年9月底止的三个月及九个月将转亏为盈.
--民生银行(1988.HK)(600016.SS)向旗下民生金融租赁增加注册资本已获中银监批准,该行拟增资至50.95亿元人民币,持股比例将达51.03%.
* 文汇报:
--大新银行(2356.HK)推出港元存款优惠,以50万港元或以上的新资金,开立4个月定存可享1.68厘利息.
--光大国际(0257.HK)称,其位于安徽省砀山县的砀山生物质能发电项目正式投产,总投资约3.12亿元人民币,主要利用秸杆、果树废弃物和板材加工废弃物等生物质能发电.
* 大公报:
--联交所资料显示,将退任的新鸿基地产(0016.HK)主席邝肖卿于上周四入市增持80万股新地股份,平均每股98.365港元,持股升至42.52%.
--由富力地产(2777.HK)、合景泰富(1813.HK)和新鸿基地产(0016.HK)联手开发的广州珠江新天汇广场城市综合体项目,将引入希尔顿酒店集团旗下品牌Conrad酒店,预计于2014年落成.
--东亚银行(0023.HK)旗下东亚中国哈尔滨分行正式开业,这是东亚中国在东北地区开设的第三家分行.
--据消息人士透露,铁精矿生产商中国罕王公开发售和国际配售获足额认购,将以下限每股2.51港元定价.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)