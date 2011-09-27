〔香港股市〕恒指开高2.4%,石油和金融股领涨

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透香港9月27日电--港股周二高开,金融和石油股领涨.恒指成分股中中国平安保险(2318.HK)百分比涨幅居前,该股周一暴跌近14%.
恒生指数.HSI开高2.36%报17,818.97点.恒生国企指数.HSCE涨3.13%报9,009.21点.(完)
--编译 李爽;审校 张涛
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。