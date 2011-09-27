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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开高2.4%,石油和金融股领涨

路透香港9月27日电--港股周二高开,金融和石油股领涨.恒指成分股中中国平安保险(2318.HK)百分比涨幅居前,该股周一暴跌近14%.

恒生指数.HSI开高2.36%报17,818.97点.恒生国企指数.HSCE涨3.13%报9,009.21点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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