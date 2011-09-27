〔港报社评〕跌市大惊吓,迫出欧债解决法--经济日报9月27日

震醒人民授权解危机.过去几天除环球股市大跌外,商品期货市场更成为重灾区,主因是投资者恐怕大衰退来临.现在市场除了关心欧猪国家会否违约外,已对欧洲银行体系缺乏信心.法国三大银行股价3个月内暴跌了50%-60%,面对金融信贷风险骤增,欧洲各国仍然犹豫不决,拿不出解决方案,令情况雪上加霜.欧洲政府表现无能,主因之一是解决危机之最大阻力,来自欧洲人民,特别是法德两国以及北欧国家的公众.他们认为,欧猪各国过去洗脚不抹脚,政府借钱度日,导致债台高筑,其後果不应由其他欧洲人民负责.由于欧洲政府怕得罪选民,令欧债危机不断加深.

不过,在连环跌市大惊吓下,欧洲人民亦尝到财富缩水,金融风暴、经济大衰退"杀到埋身"之滋味.这场跌市相信可迫使欧洲人民明白,他们无了期地拖延问题,最终亦要付出沉重代价.惟有足够的惊吓,才能震醒人民,放弃意气之争,共同承担责任.如此,欧洲国家才得有足够的民意授权,放手处理问题.摆在欧洲国家面前,有两个选择.其一,是欧元区国家,特别是法德两国,承诺出巨资,带头承担欧洲债务风险.这个釜底抽薪方案,风险较小,但欧洲国家及人民的牺牲较大,要短期之内获欧元区各国全数同意,难度极大.退而求其次的是近日盛传的另一方案,即是先让希腊局部违约,然後法德两国各自担保国内银行之债务,再加大欧洲金融稳定基金的额度,以稳住欧元区银行体系及其他欧猪国.

放胆一博风险亦不小.这个方案的风险不小,因要市场相信希腊局部违约,不会导致银行倒闭及全球信贷紧缩,而且不会加深其他欧猪国违约危机,在目前市场信心脆弱下,此无疑是一大赌博.环球市场昨经历一场大惊吓後,相信欧洲人民盲目反对救市的声音会减少,有助欧洲政府拟定救亡方法.然而欧洲各国拿出的是有力救亡方法,还是只求一博的半桶水方案,还是未知之数,此令金融市场的大震动,可能还陆续有来.