〔港报社评〕美元避险首选,股汇再翻波涛--信报9月27日

欧债危机及全球经济下行风险高涨之下,环球市场资金撤离风险较高的新兴市场,美元作为避险货币再成焦点.照发展形势观察,在市场悲观情绪挥之不去下,美元继续成为首选避险货币,资金重新倒流,为新兴市场国家本币及当地股市带来巨大压力.基于美元作为一枝独秀的国际储备货币,大宗商品交易更以美元定价,美元贬值势必推动商品价格上扬,油价上升,美元购买力也受到削弱,同时亦产生通胀压力.从目前美国制造业本土"空心化"的结构看,企业工厂大量外包,美元贬值未必对出口有利.

再看联储局的"扭曲操作",此举力图压低长期利率,鼓励投资.由于长期利率变化对企业的资本性投资相对敏感,联储局冀降低长期利率刺激资本性投资,增加就业.事实上,降低金融杠杆,促进投资性资金回归实体经济,固本培元,是改善经济的根本方法;加上目前全球经济下行风险升温,大宗商品价格因需求萎缩而下降,以致对美元的需求也有所增加,避险功能加强,美元偏强走势无疑也得到一定支持.

如今资金继续由新兴经济市场流出,巴西及南韩央行已相继入市,力阻本币贬值,反映欧美经济危机的破坏力不断扩散.昨天亚太区股市全线急挫,中国内地深沪股市指数同创年内新低.记得金融海啸2008年全面爆发後,美元也曾先挫後升,到2009年第一季,美元指数一度冲抵逾88高位,如今再次显露避险货币首选本色,反映目前市场信心虚怯,实不下于金融危机之时.

短期来看,美国及法国等即将公布第二季度GDP终值,若数据低于预期,会加剧投资者对经济二次探底的忧虑;另一方面,解决希腊债务违约问题也接近"摊牌"地步,欧盟和国基会本周再对希腊财政进行稽查,以决定是否发放新一轮贷款,消息足以影响美元走势.无论如何,欧债危机是欧罗体系固有制度缺陷的一次激烈展现和改革转捩点,即使希腊债务违约燃眉之火得到扑救,但如何防止危机风险外溢、欧洲银行重组资产等一系列後续问题,恐怕将继续困扰金融市场,而避险资产的追逐,也令股汇及贵金属市场难以平静.