〔港报社评〕检验施政报告准则:要做实事勿乱派钱--明报9月27日

下月12日,香港行政长官曾荫权宣读任内最後一份施政报告,本来香港曾荫权政府还有9个月就交班,一般而言,看守政府难以寄予厚望,只是曾荫权开展谘询时,声言会就一些问题提出切实可行的短中长期政策措施.检验曾荫权最後一份施政报告的另一准则是,他会否再胡乱派钱;若曾荫权再给18岁以上市民派6,000港元,将是一错再错,因为这样做不但无法帮他挽回颓势,对接任者也会制造管治困难.

这份施政报告还有一个特点,就是曾荫权所说"要尽快落实政策,资源的分配必须配合,故决定合并施政报告与明年财政预算案公共开支部分的谘询",也就是说,明年财政预算案如何调拨公帑,曾荫权在施政报告就会定调.港府财政可称丰盈,连年有巨额盈馀,到今年8月31日,政府财政储备仍然高达5883亿港元,若有整体长期规划,以政府充沛财力,香港应该可以建设成为一个更理想的社会,不若现在社会矛盾激化得使人忐忑不安.

公共医疗教育安老,值得投放更多资源.香港公共医疗、教育,应该投入更多资源,应付需要和提高质素.香港人口老化,不但带来安老问题亟待解决,对公共医疗也构成巨大压力,港府在推动私家医疗服务的同时,必须正视大多数基层市民倚赖公共医疗的事实.至于教育,港府宁愿耗费大量资源派糖派钱,却吝于提高公共医疗、吝于投资百年树人大业,这是最大的资源错配.期望曾荫权在最後一份施政报告,就预视必须投入资源的公共服务,多拨一些资源发展.切勿再做胡乱派糖派钱等效益甚低的举措了.