〔港报社评〕正视"夹心工人"不满情绪--星岛日报9月27日

承包保养香港600幢大厦1,800部电梯的蒂森克虏伯公司,工潮升级.失业率低,提高了工人议价能力,对改善待遇的期望将因通胀率高日益强烈,这已经成为香港企业经营者必须正视的现象,尤其是这次工潮更加关系到公众安全.蒂森维修部门的员工,昨日有80%人罢工和请病假,只维持紧急事故服务,缺席300幢大厦的例行检查.劳资双方在劳工处斡旋下谈判,未能达成协议.工会酝酿升级行动,连电梯故障紧急事故,都不修理.

香港经历过经济较差的年代,企业纷纷以压缩成本来竞争求存,工人在人浮于事的现实下,为保饭碗,不得不与老板共渡时艰,减薪加"辛",以维持基本生计.近年经济好转,失业率大幅下跌到3.2%,接近全民就业水平,开始出现不容易聘请工人的局面.

部分旧人的工资调升步伐,却追不上外间市场步伐,以致出现有几年经验的技术工人待遇反不如初入行新手的尴尬情况.本来工人对工时长、加薪又追不上通胀,已经积压了相当不满情绪,因为最低工资制度在劳工市场形成的催化剂,终于爆发出来.

最低工资制度,导致不少低薪人士的收入,提升至合乎尊严的水平.一些本来薪酬比最低工资水平略高的工人,却未必分享到政策的成果,反而要为通胀发愁,成为了"夹心人".通胀愈烈,将使这些工人的情绪日益升温.这些情绪问题如果得不到妥善处理,将成为工潮温 ,蒂森事件为社会敲响了警钟.