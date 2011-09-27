〔港报财经评论〕季结前超卖反弹可期--信报9月27日

季结前超卖反弹可期/陆文

从一批传统受惠于国庆黄金周的消费相关股份出现洗仓下,予人周内将出现一个没有消费意欲的黄金周的感觉,或是近日大跌被解读为基金大户减磅套现主导,短线终极一跌正在一批市盈率偏高的强势股中出现,其中以涉足中港钟表珠宝的消费股最明显,该板块跌幅由月中开始,近周跌势加剧,是反映中国内地消费力减退,或是受累租金上升及市盈率偏高,看来以後者居多.不少炒货源归边活动亦受有中国内地资金紧绌影响,昨天以英皇钟表珠宝(0887.HK)跌17.2%最多、六福(0590.HK)跌16%、周生生(0116.HK)跌15.8%、东方表行(0398.HK)跌12.1%及谢瑞麟(0417.HK)跌12.4%.另一个中国内地消费板块汽车及相关股份亦成基金减持对象,东风汽车(0489.HK)挫14.3%跌幅最大,交投活跃涉3.33亿港元,华晨中国(1114.HK)跌9.1%、比亚迪(1211.HK)跌10.9%,考验毕非德入货价.个别汽车代理股包括正通(1728.HK)跌9.7%及中升(0881.HK)跌6.5%,但月中获股东以每股0.235港元提出全购的和记行(0720.HK)逆市升13.8%,不妨留意是否涉及有汽车代理业务借壳上市.

除汽车股外,被视为中国内地黄金周消费热点的濠赌业,未因大行看好9月份澳门博彩收入上升44%,依然延续近月的沽货活动,过往这板块表现与未来一个月博彩收益好淡挂钩,看来这个调整应在本月底至下月初完成,其後应有不错的博反弹价值.昨天美高梅中国(2282.HK)跌7.7%、新濠(0200.HK)跌7.5%、永利澳门(1128.HK)跌6.1%及银河娱乐(0027.HK)跌4.3%,中段跌幅逾10%,反映其反覆大的特色.

早前预期美元转强并取代黄金成避险对象,特别是QE3最快亦要在全球经济进一步下跌才有新憧憬下,美元补淡仓活动挥之不去,美元印钞机不开动,令金价一度跌破每盎斯1,550美元水平,经济衰退阴影下商品价格下跌,亦令拆仓活动加剧,昨天以一批金矿股跌幅最显着,招金(1818.HK)急跌18.2%、国际资源(1051.HK)跌13.6%、灵宝黄金(3330.HK)跌12.8%及紫金(2899.HK)跌10.8%,任何涉及黄金商品期货的工具均容易受短期资金流向引发大上大落.在上落市中好淡通杀下,早前一片唱好黄金者纷纷”归位”下,即成大户杀仓对象,侧闻不少中资企业与大户损手,要留意期货市场依然是外资大鳄主控的英雄地,中资机构长期成狙杀对象.

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切忌逆势入市/苏子

目前欧罗兑美元的走势主要跟随着市场的避险情绪走,只要市场的避险情绪稍为回落,欧罗兑美元便可以自低位出现逾百点子的反弹浪,例如昨天欧洲入市後,由于欧洲三大股票指数止跌回升,令避险情绪回落.因此,昨天欧洲市早段欧罗兑美元即使曾跌破上周四的1.3382低位,但触及1.3360低位後,可以很快便止跌回升,汇价已自上述低位一度回升至1.3480高位,较低位反弹120点子或接近1%.不过,目前欧洲股市的走势仍然非常波动,未到最後收市时间,其实也没有人可以百分百肯定昨天已见止跌回升的欧洲三大指数是否可以保持升势.如昨天最後收市时,欧洲三大指数再现弱势,甚至意外地以跌市收场的话,则欧罗兑美元在避险情绪再度回升下,相信有甚高机会完全抹去昨天欧洲市早段自1.3360低位的反弹浪,稍後将进一步下试今年1月17日所造的1.3247低位.

相信一旦欧罗兑美元成功跌破此低位後,走势将会急转直下,1.30心理关口及今年的1.2870低位将会面临严峻考验.欧罗兑美元处于1.3455水平,距离今年的1.2870低位相差585点子或接近5%.目前美元正处于良好上升势头,加上欧债危机问题短期内难望取得解决方案,故稍後欧罗兑美元应有甚高机会跌破1.2870的今年低位,随後朝着去年8月的1.2584低位迈进.上周联储局议息後推出的扭曲操作,由于此措施并不涉及联储局印银纸,故美元随即上升,所有高风险资产价格则全线下挫,联储局放弃QE措施,改为推出OT措施,相信美国政府有甚高机会放弃已采用多年的弱势美元政策,并可能采取较强势的美元政策,来取代加息措施,目的是要控制国内通胀可能出现恶化的情况.

美元近一个月来的良好上升势头不会如此快便结束,稍後美汇指数很大机会在成功突破200天SMA的78.77阻力後,将顺利一举突破80心理关口,并挑战今年1月10日所造的81.31高位.昨天欧洲市早段美汇指数曾高见78.86,此高位微破200周SMA阻力,但美汇指数在200周SMA附近的阻力却十分庞大,故未能在破位後进一步上升,反而更掉头明显回落至78.22低位.200周SMA目前看来正发挥严峻的阻力.本周馀下时间宜密切注意美汇指数能否再度挑战200周SMA阻力,若然美汇指数再度挑战200周SMA阻力後可以成功破关而上,到本周五已见显着企稳在200周SMA以上波动及收市,相信美元已具备出现新一轮上升浪的条件,届时投资者切忌采取逆势入市的策略.