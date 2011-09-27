〔港报财经评论〕沽压未消除,港股仍糟糕--经济日报9月27日

沽压未消除,港股仍糟糕/林瑞芬

回说港股,淡鳄一反以往在期指结算周收敛攻势,昨日反而加把劲造淡,技术位逐个击破,恒指曾插至17,000,午市跌幅略收窄,但观乎近月跌势全面化,只怕後市迟早向下试16,000、15,000,一旦试破後,是否回探海啸低位10,676?要先观察长期升轨能否发挥最终有力支持而定.现在港股被基金当提款机,不问价地沽货套现,属预备赎回的本能反应.只有前途明朗化,至少见欧盟出狠招自救,港股面对之提款压力才会停止.事实上,现时与2008年金融海啸相比,中电(0002.HK)及煤气(0003.HK)等公用股尚未见大手抛售,可见现况还未到最恐慌顶峰,抛售未到最糟糕时,一日难言港股见底.

基金及大户沽货压力下,股价都可即日跌5%至10%以上,有负面的就不在话下.于中国内地从事培植及销售农产品与繁殖及销售畜牧业务的超大现代(0682.HK),股价昨急挫26%,停牌时报1.1港元,此水平计还低于海啸低价.午市停牌,主要原因是据外电及电子媒体报导,超大遭审裁处研讯是否有市场失当行为,终如轮到民企股终因受审查事件而被狂插,猪肉制品生产商雨润食品(1068.HK),发出盈利警告,股价昨急插31%,报7.51港元,低见7.45港元,都好快见到海啸低价6.3港元.雨润食品表示,根据今年8月份未经审核管理帐目及本月份直至目前为止的现有营运数据,预期今年第三季的利润较去年同期减少,相信下跌是由于过去数月受媒体的持续负面报导影响,导致消费者信心受到动摇所致.

股市被疯狂抛售,上周见国际投资者对经济前景悲观情绪进一步提升,资金转向美元资产,连避险天堂的黄金,价格都暴跌.由于欧元的前景更不明朗,美国虽受巨大美债问题困扰,惟美元暂时处于强势中,可见美国始终是国际金融市场避难所,在危机当中,始终有能力保持投资者对美元货币的信心.不过,据花旗分析,综观过去近40年,每逢美元逞强,亚洲股市无一例外势必大跌,自1973年以来,以贸易加权计算的美元汇价有4段时间大升,日本以外亚洲股市每次均大跌,平均跌幅达35%.花旗亦质疑今次美元强势会否持久,并指亚洲股市估值远较过去历次美元转强时为低,相信市场已消化不少负面因素.花旗比较区内股市现时相对2008年金融海啸期间的市帐率,发现中资股有32%估值低于2008年、港股亦有5%.花旗相信环球决策者见识过雷曼倒闭对世界经济的损害,今次不大可能袖手旁观.

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内银股价逾半低过PB/余少文

至于昨日国企沽空额约26亿港元,明显较上周四、五的37亿和36亿港元为少,沽压仍集中在建设银行(0939.HK)和中国平安(2318.HK),合共沽空额逾6亿港元,而近期沽压颇重的农业银行(1288.HK)昨日则见降至不足1亿港元,但见5只股价低于每股NAV的内银股,昨日沽压则明显减少,包括中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)、交通银行(3328.HK)、重庆农村银行(3618.HK)和中国银行(3988.HK),似乎是股价已跌过龙,大户不敢过分造淡.内银股跌至现水平,股价可说低残,除了逾半数股价低于每股NAV外,今明两年预测息率5.6厘和6.4厘,尤其中行预测息率高达8厘,即使盈利和派息减少50%,预测息率都有4厘,所以不明白股价为何这样低残,故维持2.2港元和2.4港元各买3,000股的计划.

除非投资者认为中国内地经济将会崩溃,内银股会出现巨额亏损,又或曾大量投资欧债而出事,否则都应该可以维持去年盈利水平,即是说内银股平均息率仍可逾4.2厘,在未来一段仍会是极低息时期,会认为内银股吸引.平保(2318.HK)昨日急挫14%,收42.5港元,公司发言人表示主要股东未有减持股份计划,公司亦没有投资欧债以及没有融资计划,有关声明可望消除股民忧虑.而大市连日下跌後,只余中国神华(1088.HK)、平保和青岛啤酒(0168.HK)H股股价贵过A股,平保和神华的H股只较A股贵1%而已.随着H股股价较A股股价平均折让大幅扩大至47%水平,加上逾半内银股股价平过每股NAV,反映H股股价呈现吸引,若然这些内银股清盘,清盘价在扣除手绩费後,随时较昨日收市价还高.

由于国指过去六个交易日,由1万点水平跌至昨日低位8,574点,已跌15%,红筹指数过去六日亦跌13%,加上H股价较A股股价折让大幅扩阔,以及内银股股价低残.而技术因素上,国指超卖之余,又守2008年底至2009年初的密集区顶部8,700点,故相信国指日内可望反弹,9,500点会是主要阻力位,若然能重越10,000点是最理想.不过,大市即使反弹,料反弹过後仍要寻底,故模拟组合持有的经纬纺机0350.HK和海东青新材料(2228.HK)会在今日先行止蚀,以便预留资金日後低吸内银股.