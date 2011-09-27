《中国金融焦点》离岸人民币首遇多空逆转的压力测试

* 离岸人民币现贬值预期

* 中银香港暂停买入人民币

* 海外人民币转跌给决策层的启示

* 扩大金融市场深度广度更显紧迫

* 人民币"弹"起来才是国际化之本

记者 毕晓雯/陈敏

路透香港9月27日电---昔日在离岸市场炙手可热的人民币,近日突遭遗弃,为人民币开启国际化破冰之旅後所首见.一直以来以升值概念所推动的人民币国际化,在海外人民币逆转下会否弱不经风?

而摆脱了中国央行干预的离岸人民币市场也在告诉决策者们,更具弹性的人民币汇率环境,才是筑建人民币国际化的坚实基础.

市场波动显示出,在一个完全开放的市场中,短期汇率波动更多取决于追逐利润的跨境资本流动.在目前人民币市场因境内外分隔而暂时受到保护的情况下,如何加速构建中国金融市场,是决策层需要思考的问题.

中银香港(2388.HK)是周五突然宣布暂停向人民币跨境贸易结算参加行买入人民币,因当季的净额度已用罄.同时,人民币兑美元在离岸市场上大幅下挫,不可交割远期市场(NDF)各期限更暗示人民币将出现贬值.

"升值就象一根棒棒糖,但没人能靠棒棒糖活下去."兴业银行首席经济学家鲁政委称.

自去年7月中港两地推出进一步加强人民币在香港市场使用的相关政策後,人民币一直处于供不应求的状况.当年10月,中银香港曾发布通知称,当年人民币兑换年度配额80亿元人民币已用尽.此举当时被市场解读为面对井喷的离岸人民币市场,中国央行有意收缩.

但执掌人民币国际化的央行货币政策二司司长李波则在此後召开的"陆家嘴金融论坛"上表示,设定额度并非是央行收缩人民币国际化之举,而是为了防止人民币汇率逆转的风险.

此预言如今得到应验.随着欧洲主权债务危机逐步恶化,投资者纷纷争抢具有避险功能的美国公债和美元,导致印度、巴西、韩国等货币跌至多年低点,泰国和菲律宾央行也大举入市进行干预本国汇率走低.

但经济学家们普遍指出,此波人民币兑美元贬值,仅仅是跨境资本流动的短期市场表现.从中长期看,人民币升值的预期并未根本改变.

**升与贬**

在人民币向好的基本面未变,且资本项下仍未开放的严密保护下,此波离岸市场上人民币的跌势,为中国央行提供了宝贵的取经机会.

鲁政委表示,可以说,从政府到实体,这些年对升值的准备要更充分一点,但对贬值却准备不足.

"决策层会更清楚的看到,仅靠单边升值的预期,并不能推动人民币实现真正的国际化."中国建设银行人民币问题专家赵庆明博士也认为,"这使得离岸市场的投资者对人民币仅存不用,国际化就变成了一条腿走路."

如果仅有升值预期,人民币就会成为境外投资者的存货,而在贸易中最常使用的人民币信贷就很难推动起来.这也是跨境贸易人民币结算近80%,都集中于向海外中国出口的原因之一.因为海外机构不愿使用人民币从中国进口.

而分析美元成为全球货币的路径後,不难发现,欧洲美元在兴起的过程中,始终伴随着美元信贷在欧洲日益增多的使用.

李波在回答人民币贬值对国际化有何影响的问题时,也曾表示过,如果出现这种情况,将利于人民币信贷市场在海外的发展,并非完全是坏事.

尽管美国经济衰退迹象明显,但近年来的数次危机出现时,都成为全球避险资金的首选,这给有志于推动人民币国际化的中国央行一个很好的启示.分析师们就指出,抛开政冶因素不谈,关键问题则在于美国有着全球最具广度与深度的金融市场,能为全球的资本提供最快的流动性和资产购入.

"有推动人民币国际化的雄心,但在开放金融市场的决策上又瞻前顾後,理想和现实操作是矛盾的."鲁政委称,"以这次海外人民币逆转,与市场没有相应的人民币产品有很大的关系,是个很好的启示."

**弹起来**

离岸人民币的突然贬值和中银香港暂停买入人民币的意外之举,都显示只靠单边升值并不能完成推动人民币国际化的战略目标,让人民币汇率更富弹性,则成为学者们首推的政策之选.

"如果只有升值预期,实体经济就不愿有人民币的负债...,即便海外市场的人民币利率低到1%,再加上每年5%左右的升幅,这个成本也就相当之高了."赵庆明表示,"这就很难做到人民币国际化两条腿走路."

中银国际执行董事白韧也表示,如果人民币只有升值预期,对开发一些新的人民币产品并非好事."只有波动,才是金融产品生存的基础."

"刚性汇率是万恶之源."鲁政委则指出,尽管目前看,中国经济基本面决定了人民币升值是大趋势,但这种趋势,并不意味央行每天的操作都要保持在上升通道中.

"但央行现在能做的很少."赵庆明表示,"人民币升值的压力来自因双顺差而不断积累的外汇储备.而贡献顺差的渠道又包括外商投资、外贸政策、资本账户的管理等,哪一项也不是央行能独自说了算的."

中国决策层显然已经认识到刚性汇率对中国经济的负面影响,强调必须改变经济增长的结构,并不惜下调一惯被政策看重的经济增长速度,从而从根本上解决外汇储备过快增长的问题.

在北京天安门广场上,为庆祝即将到来的"十一"国庆,新摆放了由鲜花和大红灯笼组成的花坛,其主题标语就是:加快转变经济发展方式.在外围环境风雨飘摇之际,这口号能否变成现实? (完)