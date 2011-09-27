〔香港个股〕联想与仁宝成立合资公司,创品牌与代工厂结合首例(更新版2)

(新增公司及分析师评论)

* 联想与仁宝成立合资公司,两阶段出资总额3亿美元

* 创品牌厂与代工厂合资设厂营运首例

* 合肥盖新厂,第一阶段预计2012年底量产

* 两公司股价双双跳涨

记者 张雅菁/黄运涛

路透香港/台北9月27日电---在传统个人电脑(PC)产业正苦寻突破之道下,全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)宣布,将与台湾代工大厂仁宝(2324.TW)成立3亿美元合营公司,创下PC品牌厂与代工厂合资首例,并激励股价双双跳涨.

由苹果(AAPL.O)的iPhone及iPad所掀起的智慧型手机及平板电脑热潮,挤压了笔记型电脑需求,让PC品牌大厂正经历一场大洗牌.龙头惠普(HPQ.N)考虑分拆PC业务,宏基(2353.TW)由第二大下滑到第四,而联想则是趁势崛起;这番新局连带也让代工厂正试图一改以硬体为主与低价抢单的旧思维.

"这是首次品牌厂跟ODM(委托设计制造厂)的合资案.品牌厂也考虑到他的竞争.现在不管是品牌厂的集中化,或是ODM的集中化,我们要因应未来的竞争跟互补性,"仁宝财务长吕清雄称.

联想集团周二公告称,两阶段的出资总额为3亿美元,该公司将占合营公司51%的股权,仁宝占其馀49%.

"预期新合营公司将在仁宝的领导经营下,成为专门生产本公司产品,拥有成本优势的世界级生产商."联想称.

吕清雄进一步指出,第一阶段投资总额为1亿美元,仁宝将投入4,900万,在合肥兴建专门提供联想产品的新厂,预计2012年年底开始量产,但他不愿透露产能规划;而未来将视全球景气跟营运磨合期的状况,在必要时增资.

"联想的目标是在发达市场夺得更多市场份额.与仁宝联手显示联想正打算对後端的生产环节进行严格控制,...现在市场不好,这笔交易也是一个不错的时机."中银国际驻香港的分析师孟昕称.

受此消息激励,联想集团早盘收升7.62%,报4.8港元,稍早最高至4.84港元;大盘恒生指数.HSI则升2.4%.本地时间12:10,仁宝亦大涨3.73%,报30.6台币.

**业界首例**

在全球景气复苏前景不明下,惠普、戴尔DELL.O及宏基已先後发布悲观展望;反观第二季全球市占率上升至12.2%的联想则是发下豪语,预计将在今年底前超过戴尔成为全球第二大PC厂商.

两大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)及仁宝在上月亦不约而同对下半年需求释出疲弱讯号,不过,业者亦指出,在全球电子代工厂大厂鸿海(2317.TW)正调整其笔电代工策略之际,毛利率有望不再恶化,同时亦致力于提高非PC的业务比重.[ID:nCT0393964]

为了抢得中国市场大饼,并降低人力及生产成本,包括惠普、戴尔等全球前几大PC品牌厂过去两年陆续至中国西部重庆及成都设厂,而代工厂纷纷尾随而至设厂,但如同联想与仁宝这种合资设厂模式还是首例.

凯基证券分析师向子慧表示,"这种合作也是有风险,等于只能专做联想,但往好的方面想,联想会把厂喂饱,初期看法是偏向後者,...而且联想有国营色彩,会受到保护."

不过,对于原本仁宝的主要客户之一--宏基,"或许会觉得感冒,认为priority(优先顺序)会不会从第一变成第二?"向子慧表示,不排除明年下半年在谈新订单时,会看到代工厂跟品牌厂之间有新的排列组合.

仁宝周二同步公告,将投资3,180万美元,参与设立私募基金"Ascendant Private Equity Investment",将在亚洲跟新兴市场寻找触控面板厂商作为投资标的.

吕清雄表示,加计母公司金仁宝亦投资3,180万美元,目前集团投资金额约占60-65%,不过基金仍在持续募集扩大中.(完)

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