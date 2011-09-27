〔香港新股〕中信证券IPO未计向基础投资者售股,获得四倍认购(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增细节和背景)
* 中信证券以招股价下限计获得四倍认购--消息
* 香港IPO将于今天中午截止认购
路透香港9月27日电---据多名消息人士周二对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港首次公开发售(IPO)以招股价区间下限价格计,获得四倍认购.
消息人士并称,有关认购数字,尚未计入基础投资者承诺认购的8.5亿美元.
中信证券将于今天中午截止认购.是次发售9.953亿股H股,招股价区间12.84-15.2港元,集资额介乎128-151亿港元.
近期市况剧烈波动,投资者态度愈趋谨慎,新股市场更见艰难,多支规模较小的新股纷纷暂避风头,推迟其招股或上市日期.
稍早香港信报报导,综合八间券商统计,截至昨天为止共为中信证券IPO借出240万港元的孖展额(保证金融资),相当于公开发售额度不足1%,意味着散户认购反应未见热烈.
市场人士预料,中信证券可以启动回拨机制,以国际配售超额部分补足公开认购额度,相信仍可顺利上市.
中信证券是次发售股份,其中5%供散户认购,以招股价下限计约为6.4亿港元.其馀95%为国际配售,包括向基础投资者售股.
据招股文件显示,六名基础投资者包括美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)、科威特投资局、新加坡的淡马锡[TEM.UL]、巴西投行BTG Pactual[BTG.UL]、富邦人寿和美资对冲基金Och Ziff(OZM.N).
此前中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)削减香港IPO(首次公开发行)规模33%至10亿美元后,仍然步其同业三一重工(600031.SS)H股後尘,暂缓上市发行.
而近日挂牌的两支新股--中国女鞋生产销售商鸿国国际(1028.HK)与中国最大传统中式茶产品营销商天福(6868.HK)早盘虽然跟随大市反弹,仍然低于招股价水平.
香港时间10:53,鸿国国际升2.56%,报2港元;天福亦升0.52%,报5.81港元.两股分别较其招股价低13%及3%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)