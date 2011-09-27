〔路透专访〕中国富力地产今年销售目标调低两成,楼盘减价约5-10%

* 市场气氛转差,削全年销售目标两成

* 新目标反映今年销售零增长

* 旗下楼盘减价5-10%

* 料年底手持现金仍逾百亿元

记者 梁慧仪

路透香港9月27日电---鉴于市场气氛转差,中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)将2011年的合同销售目标调低两成,并将旗下楼盘减价促销,减幅约5-10%.

富力地产原订今年的合同销售目标为400亿元人民币,调降後目标的为320亿元,与去年完成的322.46亿元基本持平.公司表示,有信心完成调整後的全年销售目标.

"现时的市场气氛及整个政策,令到买家偏向审慎,"富力地产董事长助理陈志濠接受路透电话访问时称,"最关键的是银行对按揭非常严谨,令到公司推盘及销售速度减慢."

该公司于8月底公布上半年业绩时仍表示,有信心达至全年400亿元的销售目标.但时隔一个月後,就决定削减目标.

陈志濠表示,考虑到短期市场气氛不会有特别的改善,故旗下楼盘亦已开始减价,幅度介乎5-10%,希望能对销售起到刺激作用.

受限购令等严厉调控政策影响,今年中国楼市销量持续低迷.中国国家统计局数据显示,中国楼市已有过半数城市8月房价环比停涨.评等机构标准普尔亦维持对中国房地产行业"负面"展望.

**手头现金逾百亿**

今年首八个月,富力地产的合同销售额为184.53亿元.今明两月为"金九银十"的传统房地产销售旺季,陈志濠称,希望9月份可保持到平均每月约30亿元的销售额,而10月份销售料仍可维持20-30亿元的水平.

虽然今年售楼收益较原预期减少,但陈志濠表示,公司在资金方面没有任何问题,年底以前亦没有大额地价需要支付.

"整体来说(开发商)不是大家想像中那麽辛苦,上市房地产商都已有很好的(资金)准备."他说.

截至6月底止,富力地产手持现金125亿元,陈志濠预期届年底公司仍有逾100亿元的资金在手.公司暂时对收购土地方面会较为审慎.

"我们对完成(调整後)全年销售目标很有信心."他说.

评级机构标准普尔预期,内地开发商的资金压力加剧,假如明年内地房地产销售额重挫三成,相信不少开发商将不能承受;并维持对行业"负面"展望.[ID:nCH0080381]

积弱一段时间的内地房地产股今天跟随大市反弹,龙头股中国海外(0688.HK)收涨4.03%.富力地产则微幅收高0.9%,报5.62港元,过去一个月下滑25%.(完)

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