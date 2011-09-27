〔离岸人民币〕中银香港称监管机构会考虑是否修订新一季人民币兑换额度

路透香港9月27日电---香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)上周暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向平盘,颇令市场错愕.对于该额度用罄一事,该行副总裁王仕雄周二表示,这是正常的市场行为,相信监管机构会考虑是否需要修订新一季的额度.

他在出席一论坛间隙时表示,上周美联储推出扭动操作(twist),不少持有新兴国家货币的投资者套现,从而令这些国家的货币走弱.

"(对人民币的需求)出现双向波动是很平常的市场运作.9月底额度用完了,我觉得金管局和中国央行应该会看是否有调整和修订额度的空间."他称.

他并指出,香港的参加行仍可以通过金管局的货币互换资金池买卖人民币.

香港金管局上周五称,中银香港暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向兑换平盘服务,但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.[ID:nCH0080109]

这是历史上首次清算行暂停买入人民币交易,反应出目前香港离岸人民币市场的资金相对充裕,因近期国际美元在环球金融波动中大幅上涨.

离岸人民币即期CNH=最新报6.4650元,内地即期CNY=CFXS为6.3943元,两地汇差较前几个交易日约逾千点子高位回落.

此外,香港金管局副总裁彭醒棠在出席上述论坛时表示,香港人民币债券市场和汇率市场正加速发展.目前离岸人民币即期和远期的日成交量已达到20亿美元.

他并指出,香港市场正研究更多形式的人民币产品,包括交易所交易产品、人民币计价的大宗商品合约、利率衍生产品等.(完)