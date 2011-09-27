〔香港数据〕8月份出口值增长减弱至6.8%,外围环境更具挑战

政府发言人表示,8月份商品贸易货值按年仅录得温和增长,主要反映环球经济近月表现转弱.输往部份亚洲市场的出口,则继续录得强劲的双位数增长,而日本市场亦略为恢复.不过,输往美国的出口连续四个月下跌,而输往内地的出口增长亦较温和.