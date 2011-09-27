〔香港数据〕8月份出口值增长减弱至6.8%,外围环境更具挑战

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透香港9月27日电---政府统计处周二公布,8月份出口值增长减弱至6.8%,主要反映环球经济近月表现转弱.政府表示,由于先进经济体复苏乏力,欧元区主权债务危机加剧,外围环境变得更具挑战性.
8月份的进口值增长为14.1%.
政府发言人表示,8月份商品贸易货值按年仅录得温和增长,主要反映环球经济近月表现转弱.输往部份亚洲市场的出口,则继续录得强劲的双位数增长,而日本市场亦略为恢复.不过,输往美国的出口连续四个月下跌,而输往内地的出口增长亦较温和.
发言人进一步指出,由于先进经济体复苏乏力和欧元区主权债务危机加剧,外围环境近日变得更具挑战性.虽然亚洲区整体上仍然颇为有韧力,但在未来的一段时间,必须就全球经济所面对的显着下行风险保持警觉.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2011年8月 +6.8 +7.1 +14.1
7月 +9.3 +9.9 +10.2
6月 +9.2 +9.6 +11.5
5月 +10.1 +10.3 +13.0
4月 +4.1 +4.0 +6.1
3月 +21.5 +21.7 +18.8
2月 +24.9 +25.2 +25.2
1月 +27.6 +28.1 +19.0
2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8
11月 +16.6 +16.7 +16.4
10月 +13.9 +13.9 +14.0
9月 +24.1 +24.2 +19.5
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
11年6-8月 +1.5 +1.9 +2.5
5-7月 -3.4 -3.0 +0.2
4-6月 -9.4 -9.4 -4.2
3-5月 -2.8 -2.8 +0.1
2-4月 +5.0 +5.0 +4.3
1-3月 +17.2 +17.3 +13.6
10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9
10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6
10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7
9-11月 -3.5 -3.4 -2.7
8-10月 +1.0 +1.2 -1.2
7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)
浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]
浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选