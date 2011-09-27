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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:46 BJT

〔香港数据〕8月份出口值增长减弱至6.8%,外围环境更具挑战

路透香港9月27日电---政府统计处周二公布,8月份出口值增长减弱至6.8%,主要反映环球经济近月表现转弱.政府表示,由于先进经济体复苏乏力,欧元区主权债务危机加剧,外围环境变得更具挑战性.

8月份的进口值增长为14.1%.

政府发言人表示,8月份商品贸易货值按年仅录得温和增长,主要反映环球经济近月表现转弱.输往部份亚洲市场的出口,则继续录得强劲的双位数增长,而日本市场亦略为恢复.不过,输往美国的出口连续四个月下跌,而输往内地的出口增长亦较温和.

发言人进一步指出,由于先进经济体复苏乏力和欧元区主权债务危机加剧,外围环境近日变得更具挑战性.虽然亚洲区整体上仍然颇为有韧力,但在未来的一段时间,必须就全球经济所面对的显着下行风险保持警觉.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

11月 +16.6 +16.7 +16.4

10月 +13.9 +13.9 +14.0

9月 +24.1 +24.2 +19.5

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7

9-11月 -3.5 -3.4 -2.7

8-10月 +1.0 +1.2 -1.2

7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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