〔全球经济〕欧债危机会否蔓延至亚洲取决于欧洲政府政策应对--IMF

路透香港9月27日电---对欧洲债券危机蔓延的担忧,引发全球金融市场剧烈波动.国际货币基金组织(IMF)驻香港特区分处代表R. Sean Craig周二指出,欧洲债务危机是否会蔓延到亚洲国家,主要取决于欧洲政府的应对政策.

他在出席一论坛时表示,只要采取有效的政策应对,出现严重蔓延的机率就非常小.依赖出口的亚洲国家可能受到欧美经济下滑的影响,不过市场预期欧洲政府将会采取措施.

"过去几周市场下跌主要是由于投资者担心经济增速放缓,但他们似乎已经稳定在目前水平了,等着看欧洲政府会出台什麽样的应对措施."他称.

欧元区官员正致力增强其纾困基金的同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.他表示这场危机"让全世界惊恐,"认为欧元区17国领导人对此反应不够快."[ID:nCN1988565]

当被问及欧洲央行是否会降息时,R. Sean Craig认为,政府应该会综合考虑通胀情况再决定.

欧洲央行官员周一的谈话激起了降息提振经济成长的希望,委员莫尔许指出,不能完全排除欧洲央行降息的可能,但降息条件是经济形势明显恶化.他同时也警告称,对于下个月会议将有大动作的揣测是疯狂的预期.[ID:nL5E7KQ2RX]

在离岸人民币市场方面,R. Sean Craig指出,现在很多投资者还没有足够的动力去为人民币产品中的信用风险合理定价,因此一旦人民币升值速度放缓,他们会面临风险.

上周五中银香港就暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向兑换平盘服务,但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.[ID:nCH0080109](完)