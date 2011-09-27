〔香港股市〕恒生指数临收盘前扩大涨势,国企类股涨幅居前

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透香港9月27日电---香港股市周二临收盘前扩大涨幅,中国平安(2318.HK)涨幅居前,引领近期跌深的中资大型股反弹.
0737GMT,恒生指数.HSI劲扬3.42%至18,003.83点,恒生国企指数.HSCE大涨5.54%至9,219.11点.(完)
--编译 沈以文;审校 王洋
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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