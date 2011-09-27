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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 15:56 BJT

〔香港股市〕恒生指数临收盘前扩大涨势,国企类股涨幅居前

路透香港9月27日电---香港股市周二临收盘前扩大涨幅,中国平安(2318.HK)涨幅居前,引领近期跌深的中资大型股反弹.

0737GMT,恒生指数.HSI劲扬3.42%至18,003.83点,恒生国企指数.HSCE大涨5.54%至9,219.11点.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋

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