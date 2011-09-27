更正:〔香港股市〕结束四日跌势收高逾4%,中国平安飙升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(因原文有误,内文第一段应为"两年半最大单日涨幅",非"一年来最大单日涨幅")
路透香港9月27日电---香港股市周二结束四日连跌走势,恒指收高逾4%,创两年半来最大单日涨幅,走出技术面卖超区间,但成交值连续第二天缩量.
恒生指数.HSI收高4.15%,至18,130.55点.恒生国企指数.HSCE收涨6.4%,至9,294.22点.
中国平安(2318.HK)在恒指成分股中涨幅居前,跳涨10.1%,昨日曾大跌14%.
材料股亦大涨.江西铜业(0358.HK)蹿升17.3%,中国铝业(2600.HK)大涨6.7%.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)