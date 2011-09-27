〔中港个股〕兖州煤业以近3亿澳元,收购澳洲煤炭资产

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透香港9月27日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周二公布,将以2.968亿澳元(约18.63亿元人民币)代价,收购西农公司(WES.AX)旗下两家煤矿及木炭公司.
公司的声明称,将收购澳洲普力马煤矿有限公司和西农木炭的100%股权.
兖煤表示,这宗交易尚需获得中国和澳洲政府主管机构及监管部门的最终批准.公司表示,这项收购有利公司进一步增加煤炭资源储备,优化公司澳洲资产组合.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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