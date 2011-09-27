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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 18:23 BJT

〔中港个股〕兖州煤业以近3亿澳元,收购澳洲煤炭资产

路透香港9月27日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周二公布,将以2.968亿澳元(约18.63亿元人民币)代价,收购西农公司(WES.AX)旗下两家煤矿及木炭公司.

公司的声明称,将收购澳洲普力马煤矿有限公司和西农木炭的100%股权.

兖煤表示,这宗交易尚需获得中国和澳洲政府主管机构及监管部门的最终批准.公司表示,这项收购有利公司进一步增加煤炭资源储备,优化公司澳洲资产组合.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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