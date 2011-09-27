〔香港个股〕金沙中国签订一项37亿美元的有期贷款及循环贷款协议

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透香港9月28日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)周三宣布,就一项提供高达37亿美元的有期贷款及循环贷款融资,与多家银行达成协议.
金沙中国的公告并称,提供信贷协议初步资金的条件包括,澳门特别行政区批准融资及若干有关附属文件.
是次金沙中国透过其间接附属公司VML US Finance LLC和Venetian Macau Limited与中国银行(3988.HK)(601988.SS)澳门分行牵头的多家银行签订有关协议.
金沙中国周二收报21.45港元,过去一个月累计跌5%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)