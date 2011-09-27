〔香港个股〕金沙中国签订一项37亿美元的有期贷款及循环贷款协议

路透香港9月28日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)周三宣布,就一项提供高达37亿美元的有期贷款及循环贷款融资,与多家银行达成协议.

金沙中国的公告并称,提供信贷协议初步资金的条件包括,澳门特别行政区批准融资及若干有关附属文件.

是次金沙中国透过其间接附属公司VML US Finance LLC和Venetian Macau Limited与中国银行(3988.HK)(601988.SS)澳门分行牵头的多家银行签订有关协议.

金沙中国周二收报21.45港元,过去一个月累计跌5%.(完)

浏览金沙中国其他新闻,请点选[1928.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)