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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 07:51 BJT

〔香港个股〕金沙中国签订一项37亿美元的有期贷款及循环贷款协议

路透香港9月28日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)周三宣布,就一项提供高达37亿美元的有期贷款及循环贷款融资,与多家银行达成协议.

金沙中国的公告并称,提供信贷协议初步资金的条件包括,澳门特别行政区批准融资及若干有关附属文件.

是次金沙中国透过其间接附属公司VML US Finance LLC和Venetian Macau Limited与中国银行(3988.HK)(601988.SS)澳门分行牵头的多家银行签订有关协议.

金沙中国周二收报21.45港元,过去一个月累计跌5%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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