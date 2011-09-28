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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 08:10 BJT

〔香港新股〕中信证券招股价定为每股13.30港元,筹资约17亿美元--消息

路透香港9月28日电---据一名消息人士周三对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)将设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股13.30港元,落在经调整招股价区间13.30-15.20港元的下限.

以此计算,是次H股筹资约17亿美元(约132亿港元).

中信证券A股周二收报11.81元人民币,过去一个月累计跌6.7%.(完)

--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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