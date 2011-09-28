《香港报摘》--经济日报9月28日

* 要闻版头条:

--市场继续受憧憬欧洲推出救市措施、化解债务危机的乐观情绪支配,避险意识降温,令美元及美英德国债大幅回落,欧元、商品及金融股乘势显着回扬,惠及以欧美为首的环球股市大幅反弹.

* 其他:

--虽然中信证券(600030.SS)(6030.HK)H股国际配售反应不俗,但公开发售部分反应仍欠佳.市场消息指出,中信证券获不足700名散户"入飞"(交表认购),公开招股的认购金额不足一半.

--香港财政司司长曾俊华表示,政府已推出多重措施稳定楼市,预期本港楼市将可达致"软着陆".他并重申,政府无意改变联系汇率,亦看不到有此需要.

--富邦银行宣布调升最优惠利率(P)计算的按揭息率,由P减2.95厘升至P减2.5-2.75厘.

--融创中国(1918.HK)宣布,已与北京首钢签订股权转让协议,同意向对方收购首钢融创50%股权,代价14.5亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.