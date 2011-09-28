《香港报摘》--信报9月28日

* 头版头条:

--纷扰逾月的欧债问题在季结前出现曙光,旋即成为港股"挟淡仓"的主要筹码,恒生指数.HSI终止四连跌,一万八千点关口失而复得.

* 其他:

--凤凰卫视(2008.HK)内部一份通告指出,为帮助员工纾缓港元贬值的影响,决定自10月1日开始试行以人民币计价支付工资,直至2015年3月31日.

--星展银行(DBSM.SI)香港行政总裁庞华毅建议,可设立人民币货币互换(fungible)机制,容许银行以人民币转换港元或美元,有助减低货币错配情况.

--国泰航空(0293.HK)常务总裁朱国梁称,非常担心第四季的航空业前景,预料传统的圣诞节旺季效应今年可能会消失,第四季货运量将会大跌.

--国美电器(0493.HK)称,与母公司旗下的北京鹏润及北京国美订立合营协定,在内地从事物业开发及投资业务,合营公司的注册资本为2亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.