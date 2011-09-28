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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月28日

路透香港9月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7955港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周二收高146.83点,或1.33%,报11,190.69点.因欧元区官员作出努力增强救助基金和缓解主权债务危机的消息提振人气.[ID:nCN1991249]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 164.890 4.58 88674 12.854 0.42

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.460 4.97 362922 3.885 1.71

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.970 1.57 785512 77.908 0.33

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.920 2.28 230698 18.668 1.12

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.970 1.80 107351 9.508 -0.12

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.600 3.19 87658 7.608 0.77

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.140 2.29 1028402 62.582 1.43

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.530 0.66 65275 5.108 1.56

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.390 3.53 608070 16.675 1.92

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.200 6.47 143180 18.086 2.76

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.670 1.96 77287 3.249 0.89

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.630 8.05 29419 3.996 1.16

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.600 2.62 20960 1.372 -49.56

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.570 4.05 82342 0.401 1.44 (完)

--整理 雷美珍

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