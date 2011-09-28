《香港报摘》--其他报纸重要消息9月28日

* 明报:

--中国中材(1893.HK)宣布,与母公司中国中材集团成立合营财务公司,注册资本为5亿元人民币,中材与母公司各占30%及70%股权.

* 星岛日报:

--香港立法规管一手住宅物业销售督导委员会初步归纳出几项有关立法规管新盘销售的建议,包括建议当发展商等向公众发放虚假资料或误导买家,将被列作刑事罪行.地产建设商会表示,原则上同意立法规管新盘销售,但强调执行细节及罚则有待商榷.

--据联交所资料显示,国泰(0293.HK)于上周五增持1,000万股国航(0753.HK)H股,平均价每股5.748港元,持股升至19.18%.

--市场消息指,绿城中国(3900.HK)已将全年合约销售目标,由550亿元人民币降至400亿元人民币,减幅27%.

* 苹果日报:

--据港交所资料显示,利丰(0494.HK)总裁乐裕民在9月22及23日于场内购入共3,793.8万港元利丰股份,持股量增至1.14%.

* 东方日报:

--香港银行学会荣誉副会长陈子政表示,人民币零售银行业务目前仍未录得盈利,而人民币单边升值亦会影响银行管理风险.

* 文汇报:

--瑞士隆奥私人银行奢侈品市场报告预期,中国内地奢侈品消费市场将在2014年超越日本及美国.

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,包括上海在内的竞争对手,发展人民币产品仍面对不少技术上问题,故香港应可继续保持现有优势.

* 大公报:

--新世界百货(0825.HK)宣布,截至2011年6月底止全年净利按年升48.1%,至8.56亿港元.集团预计5年内在内地增加25家自有店.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.