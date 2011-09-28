〔美国个股〕谷歌将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心

新闻稿称,预计在台湾和香港的数据中心投资额分别超过1亿美元,当中包括购买土地、建造和技术设备等费用.该公司没有透露新加坡数据中心的投资数额.

谷歌并称,已在新加坡、台湾彰化县和香港九龙分别购买了2.45公顷、15公顷、2.7公顷的土地,以用于兴建数据中心.台湾和香港的数据中心投入运作後,将可提供5-20个全职的工作机会,以及少数兼职或全职的约聘人员.(完)