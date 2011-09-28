〔美国个股〕谷歌将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月28日电--美国互联网公司谷歌(GOOG.O)周三宣布,将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心,预计将在1-2年内投入运营.
新闻稿称,预计在台湾和香港的数据中心投资额分别超过1亿美元,当中包括购买土地、建造和技术设备等费用.该公司没有透露新加坡数据中心的投资数额.
谷歌并称,已在新加坡、台湾彰化县和香港九龙分别购买了2.45公顷、15公顷、2.7公顷的土地,以用于兴建数据中心.台湾和香港的数据中心投入运作後,将可提供5-20个全职的工作机会,以及少数兼职或全职的约聘人员.(完)
--记者 黄运涛; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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