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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 09:13 BJT

〔美国个股〕谷歌将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心

路透香港9月28日电--美国互联网公司谷歌(GOOG.O)周三宣布,将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心,预计将在1-2年内投入运营.

新闻稿称,预计在台湾和香港的数据中心投资额分别超过1亿美元,当中包括购买土地、建造和技术设备等费用.该公司没有透露新加坡数据中心的投资数额.

谷歌并称,已在新加坡、台湾彰化县和香港九龙分别购买了2.45公顷、15公顷、2.7公顷的土地,以用于兴建数据中心.台湾和香港的数据中心投入运作後,将可提供5-20个全职的工作机会,以及少数兼职或全职的约聘人员.(完)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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