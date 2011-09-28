〔港报财经评论〕季结前报复式挟淡仓--信报9月28日

季结前报复式挟淡仓/陆文

上日恒指微破17,000点是否属终极一跌,目前言之尚早,但符合预期港股在季度及期指结算前超卖应有反弹,昨天明显察觉不少严重超卖的股份作出报复式反弹,促使获利甚丰的借货沽空一族正加速补淡仓,最明显是上日质疑一批消费股在黄金周前被抛售,昨天却成反弹主力,无论是汽车、家电、珠宝钟表与濠赌股,也包括受传闻困扰下跌的中国平安(2318.HK),以及看淡经济前景的资源商品股,事实上,第三季近尾声,股份跌幅40%者比比皆是,以昨天恒指一下子已反弹接近上日预期的18,200点下限,9月份馀下日子上试18,500点机会不低,无疑中线大市偏淡之势持续,後市维持有反弹难上升,但这季结前的好淡通杀,令近期一面倒看淡者,要承受一次急速挟淡仓的日子.外围政经变化难料,挽救欧债藉口多,已成大鳄杀好仓淡仓最佳藉口,符合早前指出可升可跌的一段日子,投资者可维持20%资金在市场逐浪,利用大跌作吸纳.反之,预期季度结前的粉饰活动有利于在18,500点或以上获利,灵活走位才是顺势之举.

中国内地资金链有火烧连环船之虞内房股反弹力度弱于大市,只有近日跌幅较大的人和商业(1387.HK)与保利香港(0119.HK)较有表现,市场依然关注内房股未来面对资金压力,特别是已有富力(2777.HK)调低全年售楼目标,在了解未来销售放缓下,却避免透过减价促销引发连锁下跌反应.早前中国政府杜绝地产商透过信托基金方式的注资渠道,昨天标普维持明年中国内地楼价下跌10%的预测,且逾50%地产商难承受成交量下跌30%构成短期债务,其中以华润置地(1109.HK)、恒大(3333.HK)与世房(0813.HK)敏感度较高.相对雅居乐(3383.HK)、碧桂园(2007.HK)、花样年(1777.HK)、方兴(0817.HK)与龙湖地产(0960.HK)承受能力较大.内房股弹不起与中国内地资金紧绌关系密切,一旦销情大跌最终令楼价跌势加速,近日民间借贷危机冒现,不少把资金北调中国内地作”大耳窿”的热钱亦面对拖债风险,容易引发火烧连环船,或许亦促使中国未来力控楼价调整不致太大,否则不少银行与信贷呆坏账将增加.

目前环境要求中国大幅调整其货币政策不切实际,致力抑压物价高涨及投资错配已成胡温班子换届前馀下一年任期的目标,但中国政府有力对个别产业提供扶助政策,昨天有涉及环保及农村措施,由加大垦区投入及引进融资,发展农副产品及食品加工,但最直接还是五部委日前决定今年建材下乡试点增加,积极使用散装水泥、节能建材的补助,刺激早前大跌的水泥股急反弹,金隅(2009.HK)升18.2%、台泥(1136.HK)升15.8%、中国建材(3323.HK)升14%及山水水泥(0691.HK)升13.2%,除了政策刺激外,近期市场看淡明年水泥业出现大量沽空活动下,短期挟淡仓可持续.这情况在其他超卖板块股亦出现.

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即市炒作风险高/苏子

目前不论股市、金市或是汇市的波幅实在大得惊人,在如此巨大的波幅里,表面看其实极为适合进行即市炒作,似乎很易赚到钱.然而,由于市况不止波幅大,而且价位上落的速度亦异常快速惊人,以期指为例,瞬间上落三数百点子亦是等闲事情.可是,不少即市炒家在面对如此大上大落的市况时,只要反应稍慢及心理质素稍差,随时在经过一天的搏杀後,埋单计数仍以输钱收场.统计数字告诉我们,参与即市炒作者,超逾90%均以亏损离场,能够长期在市场上稳定地赚取到回报者不足10%.即市炒作是一门艺术,因此没有一两年以上时间在当中实战锻炼的炒家,除非本身极有天分,否则难有成果,反而最後输钱离场倒是必然的结果.因此,不要以为参与一两个炒作即市的课程便可以做到财务自由,从此不用再打工.

近日便见到有即市炒家,此人曾经参与一些即市炒作课程,并已经有超逾一年的即市炒作期指经验,亦在近日期指的这种波动市况里,因驾驭不了自己的情绪,且在输钱时完全忘记了输大钱要离场这一炒作原则,继续在市场里不按纪律炒作希望追回损失,结果在"心理资本"已跌至负数,愈炒愈输,目前已在市场上消失了.不成熟的即市炒家有一种倾向,便是喜欢逆市买卖博反弹或回吐,部分更会动用账户所有资金采取"加死码"摊平损失的自杀式策略.若以近日金市暴跌的市况为例,不知有多少炒作即市黄金者输光离场了.一般即市炒家通常在上落市况里不难稳定赚钱,但一遇上近期这种大波幅的单边市,十居其九也输钱收场,即使有参加课程,亦不能幸免.

汇市的表现好一点,暂时波幅没有股市或金市般恐怖,但那些炒作商品货币者,亦有不少在近日的跌浪中损失不菲.欧债危机里的风眼货币——欧罗,目前表现相对稳定,对比期指或金市以至商品走势,波幅并不恐怖,而不少即市炒家也锺情于炒作欧罗兑美元或欧罗兑日圆,但由于欧债危机仍然没完没了,希腊且有退出欧罗区的风险,故目前相对稳定的欧罗汇价,未来亦有甚高机会在欧债危机出现爆煲事件,例如希腊真的退出欧罗区时而出现像期指或金市般的恐怖波幅.故炒作即市欧罗者,宜在入市时已预设好每笔交易可以容忍的最大损失的止蚀盘,以免因为危机突发而走避不及,因而损失惨重.