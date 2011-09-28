〔港报财经评论〕港股"死猫弹",未可言翻身--经济日报9月28日

港股死猫弹,未可言翻身/林瑞芬

恒指昨收报18,130,大弹722点,成交额713.58亿港元.技术超卖多日,出现所谓"死猫弹",短线要回补18,297-18,699裂口.除非欧盟真有"激"招救市,不然,恒指反弹过後,很容易再下试17,000,甚至考验16,000及15,000低位.这几周跌势沉重的内房股,被标准普尔指过去两年过度投资,令可销售存货量增加,惟市况却转坏,内房企业的最坏时间仍未过去,未来6-12个月,在中国内地及环球资金收紧情况下,加上物业销情转弱,将会令行业继续受压.大家看完报告就明白,为何之前内房股跌得厉害,可能又有市场人士早着先机.

回说欧元区今周"生死周"情况,以欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织代表团将重返希腊进行财政稽查,以决定是否发放对希腊的第六笔80亿欧元贷款,这将决定希腊能否在10月逃过违约厄运.其次,9月29日和30日,德国议会将对欧洲金融稳定机制改革方案进行表决.对前者而言,希腊纵然又获贷款,仍只解决到短期财困,希腊始终要面对走上违约之路.事实上,随着危机不断扩散与深化,希腊违约似乎不再是欧盟决策者间的禁忌话题.德国总理默克尔上周日就表态称,她不排除在某个时点上是否让一个国家像银行一样破产,但必需要先"筑起一道防火墙".这道防火墙,需要资本,以现时美国都穷到 时,相信欧盟最终要向中国或金砖国求援,能否如愿暂时无法预计.欧盟是否出重招救市,暂时还是听住先,还要观其行.

8月至今,市场对欧洲银行业信心进一步动摇,以致引发基金对港股的提款潮,是港股大跌市元凶之一,甚至令港股暂时抛离价值因素,只有待信心恢复,估值才回归正常水平.近月股价滑落反映的是目前一刻投资者对前景的预期,市场一时间股票供大于求,股价不一定反映企业利润前景.上市公司管理层或许最清楚自己经营的状况,往往在股价过度低残时,大股东出手增持或公司回购,如近周,增持及回购行动公司明显增多.论两者的差异,个人认为,主席个人增持更能释出正能量,事关大股东以真金白银吸纳公司股份.相对地,公司以偏低价回购,某程度反映公司回购较投资其他项目更划算.虽说主席增持某程度上反映估值有过残之嫌,由于市况非常恶劣,主席增持也不一定可以阻止股价下跌,只能视增持为参考因素.

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国指反弹阻力10,000/余少文

虽然国指在2008年底急升708点或9.5%,报8,137点後,随後两年升至14,219点,当然希望这走势,在今次市况可以历史重演.只是国指在8月初急跌7个交易日後,由12,500点水平跌至10,000点,也曾录得急反弹4.7%或491点升至10,944点,可惜最後只能在10,000点至11,100点上落而未能重拾升势.而国指在最近七个交易日由10,300点跌至8,600点,昨日出现反弹,跟8月走势有点儿相似.加上国指在2008年底是在成交量急增下走高,相反昨日成交下跌,不排除目前只是技术性反弹,寻底走势仍未结束.其实,国指由9月高位11,190点跌至前日低位8,574点,以0.382倍反弹为9,574点,以0.5倍反弹为9,882点.而国指上周四下跌裂口9,728点至9,509点,加上10,000点是指数在8月至9月中支持位,故国指反弹要面对上述四个阻力位或阻力区,可以说反弹阻力重重.

至于A股昨日表现不及中资股,上证综合指数虽结束三连跌,仍维持在2,400点徘徊,故令H股股价跟A股股价平均折让收窄至45%.但中国住建部落实,将逐步扩大建材下乡试点,对推广使用节能建材产品予以补助.加上有证券商指水泥股股价已反映明年行业前景黯淡,故刺激建材股昨日急升,中国建材(3323.HK)、金隅股份(2009.HK)、中材股份(1893.HK)、安徽海螺(0914.HK)等升幅超过10%.虽然建材股相比其他行业股份,昨日强势,但相关股份过去两个多月已下跌50%,大户借消息炒高并不出奇.只是国指反弹阻力重重下,除非指数能升破10,000大关,又或以横行作整固,股份才有短炒空间,否则反弹过後便要继续寻底.今日强势股,明日也会被抛售,故投资者短线入市宜见好即收.

不如继续耐心分段吸内高息的内银股或公路股作中线持有,因为没有人知道大市几时可以真正走出谷底.高息股除了具防守性,也可以抗通胀,而股价则可耐心等牛市时收成.另外,模拟组合昨日亦按策略沽出经纬纺机0350.HK和海东青新材料(2228.HK).