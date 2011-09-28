〔港报社评〕环保司法化,损香港核心价值--经济日报9月28日

上诉庭昨裁定,港府就港珠澳大桥环评报告司法覆核的上诉得直,惟该宗司法覆核已对香港基建进度与公众利益造成伤害.政党与环保团体必须反省,将环保司法化、将司法政治化,严重损害香港利益,只会陷入通输局面.提出司法覆核的朱婆婆昨表示,自己并非有心兴讼,只是受人推动,此更加深公众对社会近年日趋环保司法化、司法政治化,挫伤香港核心价值的忧虑.

其一,随着环保意识的提高,市民普遍并不反对环境保育,亦赞同经济发展要顾及环保因素,关键是如何平衡,此便需要专家评核与公众讨论,取得共识.但部分环保组织或政党将环保无限上纲,更诉诸法律,将环保司法化.但正如上诉庭昨指出,环评需要专业知识,除非环保署长不合理,否则法官不应干预.其二,社会近年有将司法政治法的趋向,领汇事件如此,这次亦如是,特别是有关团体特意在环评已通过,大桥已决定上马後,才推动表示自己对事情不清楚的朱婆婆,提出司法覆核,更让人觉得有组织只是借环保为由,故意用法律来图某些目的,如捞政治本钱.

一些关乎社会价值的争议,应通过政治途径例如议会政治等来寻求社会共识,若硬要拉法庭下水,滥用司法覆核,令市民认为司法被舞弄为政治工具,那将打击司法的独立、庄严形象,此其实是在蚕食香港法治此社会核心价值.不论是环保团体抑或政党,都必须反思,如何才真正有利争取环保或公义,更切莫为政治本钱而牺牲公众利益.