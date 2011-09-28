〔港报社评〕滥用司法程序浪费65亿公帑--星岛日报9月28日

65亿港元公帑可以用来做甚麽?足可以让全港公屋户免租六个月有余,或者让综援户"出多三个多月粮".如果用"派钱6,000元"的方式,每个市民可以获得超过1,000元.可惜,经一番转折後"打回原形"的官司,连累港府要多花这笔钱来赶上港珠澳大桥的进度,另加逾百万元的诉讼费用益了律师.

住在东涌公屋的朱绮华婆婆,在政党成员协助下,申请司法覆核港府就港珠澳大桥的环境评估工作.其中一项获得高等法院原讼庭法官接纳,认为有关方面应让先为施工前的空气质素进行基线评估,顿时打乱了大桥和多项港府工程的部署.上诉庭昨日裁定婆婆全面败诉,工程得以恢复上马,可是工程延误期间建筑成本飞涨,加上要赶工追回进度,确保准时与广东省段的桥梁衔接,纳税人要付多65亿港元.没有这场官司,这65亿港元开支本来可以完全避免.

香港崇尚法治,但不鼓励滥打官司.任何人打官司都要面对输掉官司的风险,承担代价,包括负担双方讼费,对方打赢官司後,可以考虑向败方民事索偿.法律援助制度帮助穷人打官司,应该是受助人真心诚意觉得有需要,不是受人诱导或游说,作为替人规避责任的工具.社会早有声音,不满这种用公帑挑战社会早已取得共识的政策,这些批评并非要干预法院判决,而是要指出有人扭曲法援的基本精神.虽然朱婆婆只公开披露酝酿官司的部分过程,但从她显露的悔意,足证今次行动既有违法治精神和公义,又令社会付出沉重的代价.