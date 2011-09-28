〔港报社评〕港府赢官司未赢理--明报9月28日

港珠澳环评司法覆核上诉案裁决,港府赢了官司,即时表示会尽快开展相关工程,并且会加码追回已损失的时间,这是正确做法.但是高院原讼庭以港府未做独立基线评估计算"污染足迹",判原讼人朱绮华胜诉,上诉庭的裁决并未深入讨论基线评估之必要性,同时确信环保署长的专业决定而已.所以,从理据上,上诉庭并未否定基线更能准确评估工程对环境的污染程度,因此,港府日後做大型工程环评时,应该采纳基线评估,使香港工程建设,更能减少环境的污染和影响.

上诉庭在判辞表示,港珠澳大桥环评报告,已全面分析了大桥日後对环境的影响,毋须预测2016 年大桥不存在的空气污染数据,又认为如果要加入基线评估,环保署长有酌情权处理,除非有人认为环保署长不够专业,否则上诉庭不应干预.

综合而言,上诉庭是以条例、技术备忘录及研究概要没有规定,并确信环保署长的专业决定,裁定基线评估并非必需.另外,上诉庭确信环保署长在批出环境许可证时,也要求采取措施,把环境污染减至最低.所以,这个裁决就事实和理据而言,符合现行法例要求.

港府在全速推展港珠澳大桥工程,争回约半年打官司时间的同时,监于基线评估概念甚佳,港府不应因人废言,应该汲取科学进步做法,将之吸纳为港府施政一部分,若特首曾荫权发表最後一份施政报告时,能公开宣示环评要做基线评估,将是一件好事.至于环保人士,若藉着港珠澳大桥官司,推动港府接纳提升环评水平,则应该给大桥工程开绿灯,不宜再上诉到终审法院了.