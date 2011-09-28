〔港报社评〕理应立法规管一手楼销售--文汇报9月28日

港府有关立法规管发展商销售一手楼的谘询工作将在下月展开,严重误导或虚假陈述销售,相关公司的董事及管理层须负刑责,最高将判监7年.香港地产建设商会执行委员会主席梁志坚表示,规管一手卖楼对地产行业影响深远,地建商会不反对港府立法,并指商会将跟足港府要求,但希望港府明确界定误导或虚假资料定义.

购买物业涉及市民重大利益,但香港对一手楼的销售长期缺乏监管,市民利益缺乏保障.港府顺应民意,改变单靠业界自律的做法,立法规管楼宇销售,特别是考虑将售卖楼花的欺骗行为刑事化,以法律的阻吓力增加楼宇销售的透明度、推动行业规范化运作,对保障市民利益、促进地产市道良性发展均有裨益.

香港置业牵涉数以百万元计的金额,是普通市民一生最大的投资决定.可惜偏偏在这个关乎市民重大利益的问题上,至今仍未有立法规管,因而备受社会诟病.特别是一手楼的销售,楼宇的订价多少、单位出售数量等销售情况不透明,以误导手法包装示范单位司空见惯,港府却没有法例制裁,令市民吃了大亏也没处投诉,更遑论追讨损失,要求立法规管地产业的呼声日益强烈.

立法规管楼花销售手法,规定楼宇的销售都要明码实价,增加市场交易的透明度,确保楼市运作的公平公开公正,是对自由市场的维护..若地产商以不诚实手法推销楼盘将被逐出市场,市民自然对置业、对地产商的信心更大,香港地产市道的发展更步入正轨,对正派地产商而言未尝不是好事.