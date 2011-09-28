〔企业结盟〕腾讯财付通与美国运通结盟,提供跨境在线支付服务--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月28日电---知情人士透露,中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)旗下第三方支付--财付通已与美国运通(American Express)(AXP.N)结成战略合作关系,双方将合作为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的支付服务.
消息人士称,该项合作提供的支付解决方案,将让中国财付通客户经由美国运通前往跨境在线购物平台Globaleshop,提供财付通用户在美英两国的购物网站进行在线购物.
据咨询公司艾瑞的数字,2010年由中国第三方支付服务供应商处理的交易总额已达11,342亿人民币,同比增长95%.财付通市场份额逾20%.
--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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