〔企业结盟〕腾讯财付通与美国运通结盟,提供跨境在线支付服务--消息

路透9月28日电---知情人士透露,中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)旗下第三方支付--财付通已与美国运通(American Express)(AXP.N)结成战略合作关系,双方将合作为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的支付服务.

消息人士称,该项合作提供的支付解决方案,将让中国财付通客户经由美国运通前往跨境在线购物平台Globaleshop,提供财付通用户在美英两国的购物网站进行在线购物.

据咨询公司艾瑞的数字,2010年由中国第三方支付服务供应商处理的交易总额已达11,342亿人民币,同比增长95%.财付通市场份额逾20%.