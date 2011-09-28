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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 11:08 BJT

〔香港新股〕中信证券香港IPO定价为每股13.3港元--消息

路透香港9月28日电---据三名消息人士周三对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港IPO(首次公开发售)定价为每股13.3港元,筹资17亿美元(约132亿港元).

稍早路透报导,中信证券将设定香港IPO招股价为每股13.30港元,落在经调整招股价区间13.30-15.20港元的下限,但仍有待中信证券总部拍板.(完)

--编译 雷美珍; 审校 杨淑祯

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