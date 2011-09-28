〔香港新股〕中信证券香港IPO定价为每股13.3港元--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月28日电---据三名消息人士周三对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港IPO(首次公开发售)定价为每股13.3港元,筹资17亿美元(约132亿港元).
稍早路透报导,中信证券将设定香港IPO招股价为每股13.30港元,落在经调整招股价区间13.30-15.20港元的下限,但仍有待中信证券总部拍板.(完)
--编译 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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