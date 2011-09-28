〔企业结盟〕中国腾讯联手美国运通,瞄准跨境在线支付服务(更新版2)

(新增公司新闻稿内容及分析师评论)

* 与美国运通结成战略合作关系

* 瞄准跨境在线购物支付服务

* 腾讯早盘逆市一度冲高4.5%

记者 黄运涛

路透香港9月28日电---竞争日益升温的中国电子商务业者近来各出招数以寻找突破之道.腾讯控股(0700.HK)旗下第三方支付--财付通最新的策略是:引导其庞大的在线支付用户去海外网站购物.此举若成功,有望使这家在国内同业中目前排名第二的公司进一步提高市占份额和交易额.

财付通周三称,已与美国运通(American Express)(AXP.N)结成战略合作关系,双方将合作为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的支付服务.

腾讯发布的新闻稿证实了路透稍早的报导.该项合作提供的支付解决方案,将让中国财付通客户经由美国运通前往跨境在线购物平台Globaleshop,提供财付通用户在美英两国购物网站进行在线购物的服务.

"与美国运通的合作,将能加速财付通扩展业务规模,进入跨境在线支付服务领域."新闻稿援引腾讯财付通总经理刘颖麒称.

美国运通资深副总裁兼环球网络及商户业务大中华区总经理姜大伟在新闻稿中表示,这是美国运通首次与中国国内第三方支付公司合作,为国内消费者提供更多跨境在线购物的机会,"我们将共同推动创新产品发展,并为财付通和美国运通在中国的业务注入强大的成长动能."

中国用户购买国外商品有两个局限,一是国外购物网站不接受本土以外的国际信用卡;二是国外购物网站无法将商品直接邮寄到中国.财付通与美国运通的合作,有望部分解决这些问题.

美国运通旗下拥有globaleshop.com网站,已向包括中国在内的若干亚洲国家和地区推出了信用卡跨境在线购物平台服务.

腾讯早盘逆市收升2.94%,报164.7港元,稍早一度上涨4.5%;大盘恒生.HSI则跌0.9%.

**挑战支付宝**

野村分析师Jin Yoon认为,与运通结盟有利于腾讯的支付业务,但这种合作关系对腾讯的业绩增长而言,还不是一个非常重大的驱动.

"很明显,支付宝还是业内第一,但这个第一并不好当."Jin Yoon指出,腾讯平台有庞大的用户群,而银联在线支付则受到政府的青睐.中国仍处在电子商务发展的早期阶段,还很难说谁是最终的赢家,"但可以肯定的是,支付宝一统天下的局面肯定要被打破,因为有越来越多的竞争者涌入."

据咨询机构易观国际的数据,今年第二季度在中国第三方互联网在线支付市场,阿里巴巴集团旗下的支付宝仍然以绝对优势占据市场第一的位置,市场份额为45.5%,财付通为21.2%,银联网上支付为11.1%.

腾讯现有的电子商务业务主要有拍拍网、QQ团购、财付通等.腾讯今年还投资了专售鞋类商品的电子商务网站"好乐买"和在线旅行服务提供商--艺龙旅行网LONG.O;腾讯亦与总部位于美国的全球最大团购网站Groupon在中国成立合资公司高朋网.

今年5月末,中国人民银行宣布,财付通和支付宝等27家公司获得央行颁布的首批第三方支付牌照.截至目前,注册财付通的个人用户超过1.5亿.

据咨询公司艾瑞的数字,2010年由中国第三方支付服务供应商处理的交易总额已达11,342亿元人民币,同比增长95%.(完)

(香港李千仪对本文亦有贡献)