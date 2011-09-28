〔香港新股〕中信证券香港IPO以招股价区间低端定价,筹资17亿美元--消息(更新版)

(新增细节和背景)

* 中信证券香港IPO定价为每股13.3港元--消息

* 是次H股筹资132亿港元(约17亿美元)

* 这是继6月份普拉达之後,香港最大宗IPO专案

记者 雷美珍/Elzio Barreto

路透香港9月28日电---据三名消息人士周三对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股13.30港元,落在经调整招股价区间13.30-15.20港元的下限,是次H股筹资132亿港元(约17亿美元).

即使筹资额有所降低,中信证券仍然是继6月份意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)上市筹资25亿美元之後,香港最大宗IPO专案.

中信证券A股周三早盘收跌0.25%,报11.78元人民币;大股沪综指.SSEC则收升0.18%.其A股折合约14.37港元,较H股定价有8%溢价.

其中一名消息人士称,中信证券的定价相当于2012年市帐率1.22倍.根据中银国际的评估,上海14家A股券商于2012年的平均市帐率为2.3倍.

作为过去两年全球最大新股市场,香港近月的上市集资活动陷于停顿,主要受环球市况剧烈波动拖累.上周三一重工(600031.SS)及其竞争对手徐工机械(000425.SZ)决定推迟其总计约45亿美元的IPO计划.

反观中国A股市场则有数家公司继续推进新股发行,包括即将定价的中国水利水电建设股份有限公司以及今天获中国证监会发审委审核IPO申请的中国交通建设(1800.HK).

不过,长城汽车(601633.SS)(2333.HK)A股首日挂牌跌穿招股价,早盘收报12.3元人民币,较招股价13元人民币低5.4%.

此前路透引述消息人士称,以招股价区间下限价格计,中信证券的H股发行获得四倍认购,而有关数字尚未计入基础投资者承诺认购的8.5亿美元.[ID:nCH0080375]

招股文件显示,六名基础投资者包括美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)、科威特投资局、新加坡的淡马锡[TEM.UL]、巴西投行BTG Pactual[BTG.UL]、富邦人寿和美资对冲基金Och Ziff(OZM.N).

中信证券是首家内地券商在港上市,虽然物以罕为贵,仍只能以下限定价,显示出即使拥有中国背景的公司,上市集资依然举步维艰.

除了中信证券之外,拟于未来数月在香港发行H股的内地金融机构计有海通证券(600837.SS)、新华人寿和广发银行;合计筹资接近350亿美元.

计画今年在新加坡和香港首次公开发行(IPO)的企业数目创纪录高位,但许多企业纷纷暂时搁置上市计画,因为投资人对股市的兴趣减退,新股销售窗口随之关闭.这意味着企业可能必须接受较缓慢的成长,或者另觅筹资管道.[ID:CT0404754]

成立于1995年、2003年在上海交易所上市的中信证券,其四大业务板块包括投资银行、证券销售交易及经纪、资产管理以及投资.按2010年股权和债券承销总额计为中国最大投资银行.

招股书显示,按照国际会计准则,其于2010年度收入和净利分别为302.81亿元人民币及113.11亿元,按年上升27%及26%.而今年上半年净利同比上升13%,至29.73亿元.

该公司是次发售9.953亿股H股,相当于上市後总股本的10.01%.

中信证券将于10月6日在联交所挂牌上市.(完)