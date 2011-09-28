〔香港人事〕唐英年辞任政务司司长,思考是否参选下届特首(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增行政长官声明)
* 唐英年辞任政务司司长
* 考虑是否参选下届特首
* 孙明扬将署任政务司司长
路透香港9月28日电---香港政务司司长唐英年周三宣布,已向特首曾荫权提出呈辞,并由即日起休假,以待中央政府的批准.
曾荫权随後发表声明称,尊重唐英年的个人意向,而唐英年即时开始休假,直至中央政府批准免除他的职务为止.在此期间,教育局局长孙明扬会署任政务司司长.
唐英年表示,有不少人鼓励其参选特首,"这是我有生以来最庄严的挑战."
所以,他决定辞职是为了有更多时间,以便集中精神作出决定是否参选下届特首.
现年59岁的唐英年,一直被外界视为2012年新一届特首的热门人选.至于另一名早已表态对竞选下届特首"当仁不让"的"准候选人"梁振英,稍早已向曾荫权提出辞任行政会议召集人的职务.
出身纺织世家的唐英年于2002年弃商从官,先後担任工商及科技局局长和财政司司长,于2007年更上一层楼,成为政务司司长,为可以临时代理行政长官职务的三名司长中,最高级的一位.
孙明扬现年67岁,于1966年加入政府,曾担任政府内多个高层职务.(完)
--记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 丁淑琴
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