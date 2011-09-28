〔中国新债〕浦发银行次级债将于十一後发行,节後迎来新债高频期(更新版)

* 浦发银行将于10月11日发行184亿元次级债

* 年期为10年和15年

* 十一长假後迎来新债发行高峰期

路透上海/北京9月28日电---为满足资本监管要求,商业银行的次级债发行潮一波接一波.两位消息人士周三向路透表示,上海浦东发展银行(600000.SS)将于十一国庆长假後发行184亿元人民币次级债,年期为10年和15年期.预计招标发行日期为10月11日.

浦发银行此前公告称,公司已获中国央行批准,在银行间债券市场发行总额不超过184亿元人民币的次级债券.

"浦发初步排的时间是8号公告,11号簿记,13日缴款."一位了解情况的消息人士对路透称.

路透联络到浦发银行的相关人士,他对上述消息不予置评,仅说以公司公告为准.

其中一位消息人士表示,该期债原先计划是今日发行的,但最後还是决定推迟至国庆长假以後发行.

此前,原定在9月底发行的铁道部首期企业债,亦延期至国庆後才发.[ID:nCH0080407]

上海一券商研究员表示,季末因素,加之新股发行,资金价格经过此前的快速飙升,已处于相对高位,机构投资热情受到一定压制.临近月末,资金价格中枢逐渐上移,作为货币市场风向标的七天期质押式回购加权平均利率已步步逼近4.9%的水平.

他认为,十一长假期间,投资者对政策面的担忧情绪再燃."央行的政策可能在过节期间形成变数,机构在节前投资行为偏保守".考虑到投资者信心不稳定,推迟发行,减少不确定性因素也是在为发债寻求更好的时机.

中国因国庆节于10月1-7日放假.

汤森路透旗下IFR此前报导称,是次债券发行将是浦发银行在2011至2013年间发行总额不超过500亿元次级债券计划的第一期,发行募集资金将补充该行附属资本.中信证券(600030.SS)和国泰君安联席主承销.

联合资信给予本期次级债AA+信用评级,发行人主体信用评级则为AAA级.

**节後迎来新债高频期**

10月将迎来铁道部企业债、浦发银行及建设银行(0939.HK)(601939.SS)次级债的集中发行,高频、大额新债发行对市场带来的冲击不容小觑.同时,资金面走向也许并不尽如人意.

路透此前报导引述消息人士称,铁道部今年首期额度200亿元企业债,将由9月底推迟至十一国庆长假後发行,预计招标发行的时间为10月12日.此外,交通银行(3328.HK)(601328.SS)拟于近期发行260亿元次级债;建设银行10月中拟发行至多400亿元次级债券的计划也已基本敲定.

"个人对节後更不乐观,(浦发银行次级债)还不如现在发."北京一银行交易员提到.

他表示,此前央行通过公开市场七天、28天期正回购操作,平滑到期资金量.季度末,陆续到期的资金正好满足国庆长假期间的市场流动性.进入10月,公开市场到期量剧增至3,770亿元,且多集中在前两周.不排除央行将出手大量正回购,对冲集中到期资金的可能.

他认为,"政策上倒不一定会有特别新的动作,但是回笼力度肯定会加大."

央行公开市场连续十周净投放,累计达3,990亿元,上周净投放480亿元.存准率居高不下,市场本就积弱难行,而季末、十一长假及大盘新股发行等诸多因素下周接踵来袭,央行未雨绸缪继续净投放资金.[ID:nCN1981359]

公开市场操作力度料将增强,同时,继中国水电之後,中国交通建设(1800.HK)首次公开发行(IPO)在即,大盘新股也将继续考验资金面的承受力.上述银行交易员认为,国庆长假节後流动性还将继续收缩,伴随着大量新债的发行,10月市场甚至有一波小的熊市.

中国证监会公告称,证监会发审委将于今日审核中国交通建设首次公开发行(IPO)申请,该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元.[ID:nCN1985905](完)