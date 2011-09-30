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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:35 BJT

〔表格〕香港新世界发展2010/11年度净利跌26%,为91.54亿港元

路透香港9月30日电---香港地产综合企业--新世界发展有限公司(0017.HK)宣布,截至2011年6月30日为止年度,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 2010/11年度　 2009/10年度

每股盈利(港元)　 2.32 3.19

末期股息(港元)　 0.28 0.28

净利 9,153.9 12,398.6

营业额 32,882.0 30,218.6

截止过户日期　 11月15-22日

发放股息日期　 11月29日

注:新世界发展主营投资控股、地产投资和开发、营建以及酒店投资.全年派息0.38港元(包括中期股息0.1港元),上年度全年派息0.38港元.若撇除投资物业重估因素,则期内基本溢利为46.671亿港元.(完)

浏览新世界发展其他新闻,请点选[0017.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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