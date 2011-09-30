〔表格〕香港新世界发展2010/11年度净利跌26%,为91.54亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月30日电---香港地产综合企业--新世界发展有限公司(0017.HK)宣布,截至2011年6月30日为止年度,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(港元) 2.32 3.19
末期股息(港元) 0.28 0.28
净利 9,153.9 12,398.6
营业额 32,882.0 30,218.6
截止过户日期 11月15-22日
发放股息日期 11月29日
注:新世界发展主营投资控股、地产投资和开发、营建以及酒店投资.全年派息0.38港元(包括中期股息0.1港元),上年度全年派息0.38港元.若撇除投资物业重估因素,则期内基本溢利为46.671亿港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。