《台湾经济特写》电子业无薪假和裁员潮可能卷土重来

* 环球经济黯淡,台湾部分企业显现周转困难

* 忧心银行"雨天收伞"

* 政府若不及时出手,电子业裁员潮恐来袭

* 前途未卜,节衣缩食为王

记者 张雅菁

路透台北9月29日电---远方的希腊到底会不会违约,近处台湾的你究竟能不能保住饭碗,一时间没有人能够给出绝对答案.只不过情况似乎正愈来愈严峻.

G20领导人目前最急迫的,是要避免希腊违约,或蔓延至西班牙及意大利,导致欧元区分崩离析.而许多台湾企业也一样面临"违约"危机--应付债款迟迟付不了.如果这时政府没能及时进来拉一把,一旦出现骨牌效应,2008年金融危机时的无薪假、裁员浪潮恐将卷土重来.

电子业是带动台湾出口的主要动力,而欧美强大消费力为一向是他们订单的主要来源.这波源起欧洲及美国的债务危机,使全球经济蒙上二次衰退的不确定性下,订单能见度已有趋低之势.

台湾电子类指数.TELI今年来下滑约近22%,尤其是从7月以来呈向下俯冲之势,拖累大盘加权股价指数.TWII跌幅亦近20%.

没有现金流进来,应付未付的欠款继续拖欠着,或许是最近一些企业主最发愁的一件事.缺乏订单持续挹注下,一些电子代工厂开始强迫员工休假,时间再拉长的话就成了没有尽头的无薪假.

在网络上也亦陆续传出一些网民表示,已接到强迫休假的通知而开始缩衣节食,因为"等特休假用完了,不就等着休无薪假吗?"

"都不知道下个月的薪水能不能付得出来?"一家台湾的科技公司管理层人士说.

台湾行政院劳工委员会工资工时科科长表示,他们有听说为因应本波的景气趋缓,企业主的无薪假已故计重施,劳委会已请相关单位去了解情况.不过,官员表示,该呈报的科学园区、县市地方的劳工管理局处目前没有获取相关数据,因为目前尚无厂商上报相关数据.

根据台湾劳委会的统计数字显示,2008年那波金融风暴期间,最高峰期约有近24万人放无薪假期,占劳动人口总数约2.1%.当时每天上下班必定塞车的科学园区,变得冷冷清清.

花旗环球证券近日一份报告指出,由于多数晶圆代工及整合组件制造厂(IDM)今年下半年资本支出多已冻结,在订单能见度低下,相信台湾部份半导体设备厂商在9月至明年1月就将实施一至两周的无薪假.

全球笔记本电脑代工大厂--广达(2382.TW)本月稍早表示,由于生产状况不明,因而裁减台湾主要的笔记本电脑生产区--林口厂区的员工数至少三成至不及2,000人.为这波景气反转中首家公布裁员的上市公司.[ID:nCT0401790]

面对景气混沌不明,需求疲弱下许多企业也削减资本支出因应,包括全球晶圆代工龙头业者--台积电(2330.TW)、台湾液晶面板大厂友达(2409.TW)等.

鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周四在广州表示,在全球经济问题蔓延下,当前营运环境"非常困难".[ID:nCT0478619]

**业者向政府求缓**

欧洲主权债务危机开端,由于各国间缺乏共识及采取有效措施,令全球金融市场一度呈失序的混乱局面,逼使国际性组织及欧洲各国政界推出更积极的大胆措施.

回头来看,根据银行"晴天借伞,雨天收伞"的潜规则,当负债比例偏高的企业遭遇景气循环快速反转时,立刻就被银行视为洪水猛兽.

尤其是台湾政府先前力捧的双D产业--动态随机存取记忆体(DRAM)和面板(Display)业,近年累积亏损累计高达近千亿台币,不但吓坏投资人,也令目前授信高度集中于两产业的银行业者心中警钟大响.

评等机构惠誉先前即示警,台湾银行业对面板集中风险偏高.[ID:nCT0391104]主管机关包括金管会及央行也达共识,将发函各银行提醒注意,并在金检时加强查核风险集中度.

回忆在2008年那一波金融海啸吹得正凶的时候,资金杠杆高而行情崩跌又急的DRAM业首当其冲,包括茂德5387.TWO及力晶5346.TWO等业者祸不单行,面临债务到期无力偿还的窘境,而不得不向经济部求缓,请求协助向银行协商债务展延.

而这回恶梦恐将重演,监管机关已开始提示银行要意识风险之下,承办各大型联贷案的一些金主型银行已开始与企业主玩起躲猫猫游戏.

"银行避而不见,现在就看政府是否要帮忙."一电子公司高层主管说."原来已经谈好一起参贷的银行,有些都退出了."

台湾金管会银行局长表示,他们一直提醒银行要注意放款风险,但没有听说过最近情况不好,银行雨天收伞的情况.

"今年公司财务只有一个目标,就是想办法借钱."一不愿署名的大型企业财务高管说.

如何顾及银行业本身曝险部位升高,同时避免一些企业因资金链断裂而被迫关门,这时就得靠政府权衡得失,适时介入.

业内人士透露,有些面临周转金问题的公司透过经济部的窗口与银行进行沟通.但及时雨能否下得来,政府跨部门间似乎需要更多积极性的协调.

经济部在2008年时为协助企业度过营运困境曾订定"经济部协助企业营运资金协处措施",经济部可出面协助宽延退票处理及与银行债权债务协调.不过,该项措施已在2010年底截止.经济部官员表示,目前尚未有重启的计划,但正密切观察景气变化,在必要时推出企业纾困方案.

**苦日子再来?**

三年前金融风暴带来的裁员风潮相信大家记忆仍犹新,尤其是坐领千万或百万美元年薪的高管们.现在他们或许想着若被再裁员,接下来日子要靠啥打发.或许是先打打高尔夫吧.

金字塔高端的人在不景气浪潮中仍是最幸运的一群,一般普罗大众可就没有如此幸运.

一家位在台北金融商圈的知名海鲜餐厅,在晚上7,8点用餐高峰期间一向坐无虚席,近日则只有寥寥数桌客人.担心裁员或放无薪假的低压气氛弥漫下,大家多想着如何节省过日子.

根据台湾电子电机信息产业工会秘书长林名哲指出,该工会自9月初发起一项活动,鼓励员工通报强迫特休或无薪假情况,目前已有约20多位民众向其通报,涉及16家企业,其中不乏半导体、发光二极管(LED)及显示器相关产业的上市公司.虽然初步看来回响并不大,但仍令人有风雨欲来之感.

台湾过去10年间一直处于薪资低增长的年代,对需扛起家计重任的40-50岁族群而言,马上又可能再遭一波难以承受的压力--前途未卜,饭碗没保障,给压得喘不过气.

"我们这年代的命真是不好,不景气也来太快了."在一家电子企业工作的40多岁李姓主管说. (完)

(台北中文部高洁如等对本文亦有贡献)