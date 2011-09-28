〔香港个股〕恒盛地产获国开行百亿人民币战略授信,支持内地业务发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月28日电---中国房地产商--恒盛地产(0845.HK)周三宣布,获得中国国家开发银行[CHDB.UL]100亿元人民币的战略授信,以支持其内地业务发展.
恒盛地产的新闻稿称,根据协定国开行将为公司提供"金融百货公司"式的综合金融服务,包括但不限于银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、境内外公司债券、并购重组贷款等多方面的金融支持.
恒盛地产今天收低3.51%,报1.1港元.该股过去一个月累计下滑32%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。