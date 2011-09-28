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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 18:29 BJT

〔香港个股〕恒盛地产获国开行百亿人民币战略授信,支持内地业务发展

路透香港9月28日电---中国房地产商--恒盛地产(0845.HK)周三宣布,获得中国国家开发银行[CHDB.UL]100亿元人民币的战略授信,以支持其内地业务发展.

恒盛地产的新闻稿称,根据协定国开行将为公司提供"金融百货公司"式的综合金融服务,包括但不限于银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、境内外公司债券、并购重组贷款等多方面的金融支持.

恒盛地产今天收低3.51%,报1.1港元.该股过去一个月累计下滑32%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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