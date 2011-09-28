版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 19:05 BJT

〔香港个股〕中国熔盛重工获国开行350亿元人民币战略授信

路透香港9月28日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周三公布,获中国国家开发银行[CHDB.UL]350亿元人民币战略授信.

公司表示,这是集团继8月份与国开行展开300亿元规模的战略合作後,双方再一次的合作.

"公司的高速发展,需要依仗国开行等金融机构给予的长期支援."国熔盛重工行政总裁兼执行董事陈强表示.

根据协定,双方将加强在多个领域的全方面合作,国开行将为熔盛提供"金融百货公司"式的综合金融服务,包括支援熔盛的动力工程及工程机械等业务板块发展,并根据国家宏观经济政策和产业政策,为熔盛实施的资产并购重组提供信贷支援.

熔盛重工今天收高1.37%,报2.22港元.过去一个月累计跌近三成.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐