〔香港个股〕中国熔盛重工获国开行350亿元人民币战略授信

公司表示,这是集团继8月份与国开行展开300亿元规模的战略合作後,双方再一次的合作.

根据协定,双方将加强在多个领域的全方面合作,国开行将为熔盛提供"金融百货公司"式的综合金融服务,包括支援熔盛的动力工程及工程机械等业务板块发展,并根据国家宏观经济政策和产业政策,为熔盛实施的资产并购重组提供信贷支援.