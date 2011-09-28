〔香港个股〕中国熔盛重工获国开行350亿元人民币战略授信

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月28日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周三公布,获中国国家开发银行[CHDB.UL]350亿元人民币战略授信.
公司表示,这是集团继8月份与国开行展开300亿元规模的战略合作後,双方再一次的合作.
"公司的高速发展,需要依仗国开行等金融机构给予的长期支援."国熔盛重工行政总裁兼执行董事陈强表示.
根据协定,双方将加强在多个领域的全方面合作,国开行将为熔盛提供"金融百货公司"式的综合金融服务,包括支援熔盛的动力工程及工程机械等业务板块发展,并根据国家宏观经济政策和产业政策,为熔盛实施的资产并购重组提供信贷支援.
熔盛重工今天收高1.37%,报2.22港元.过去一个月累计跌近三成.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。