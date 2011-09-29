《香港报摘》--经济日报9月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--被视为下届特首热门的政务司司长唐英年,昨晨向特首曾荫权辞职.据悉,中央将于日内宣布将唐英年免职,并任命政制及内地事务局局长林瑞麟接任.另一热门--行政会议召集人梁振英,也最快今天离职,与唐双双落场,备战特首选举.
* 其他:
--阿里巴巴1688.HK拟分拆其网页服务公司HiChina上市集资一事,有报导称公司已委托瑞信及摩根士丹利(MS.N)负责安排,计划集资1亿至2亿美元.
--星展香港高级经济师梁兆基预期,中国第四季贸易增长会有所放缓,而贸易顺差减少,或会导致人民币升值步伐放缓,但相信内地今年经济增长仍可达到9.5%,明年则可达9%.
--因名字出现于市场失当行为审裁处聆讯表而股价急挫後停牌的超大现代(0682.HK),其所涉及的案件案情昨终于随着审裁处第二次初步会议而得以披露.案情指,一名富达(FMR)美国基金经理涉嫌在参与超大2009年配股前沽出股票,及後在配股中以较低价承接,涉及利益26万港元.案件延至明年1月聆讯.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。