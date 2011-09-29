〔香港金融〕港交所上午暂停交易,因8号风球警报未解除

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月29日电---香港交易及结算所有限公司(香港交易所)(0388.HK)周四宣布,由于天文台现已发出8号台风讯号,证券及衍生产品市场早上交易时段均会延迟开市.
港交所早上已暂停交易.
公告称,如果8号或以上台风讯号于中午12时或之前取消,港交所证券及衍生产品市场的主要产品将于下午恢复交易;如果8号或以上台风讯号于中午12时仍然生效,证券及衍生产品市场将会全日暂停交易.
欲浏览公告全文请点击(here)
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选