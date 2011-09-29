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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 09:13 BJT

〔香港金融〕港交所上午暂停交易,因8号风球警报未解除

路透香港9月29日电---香港交易及结算所有限公司(香港交易所)(0388.HK)周四宣布,由于天文台现已发出8号台风讯号,证券及衍生产品市场早上交易时段均会延迟开市.

港交所早上已暂停交易.

公告称,如果8号或以上台风讯号于中午12时或之前取消,港交所证券及衍生产品市场的主要产品将于下午恢复交易;如果8号或以上台风讯号于中午12时仍然生效,证券及衍生产品市场将会全日暂停交易.

欲浏览公告全文请点击(here)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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