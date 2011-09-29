〔港报社评〕特首选举须真跑,面对市民--经济日报9月29日

热门特首候选人梁振英与唐英年先後请辞公职,特首选举应不乏竞争,惟外界猜测选举是真戏还是假戏.不论中央有否真命天子,特首选举必须真做,必须面对全港市民,听取民意,赢得民心,否则谁当特首,管治都举步维艰.

唐英年昨天公布已请辞政务司长一职,梁振英则于上周请辞行政会议召集人职务,两人早已为特首选举摩拳擦掌作各种准备,入闸参选的可能性极高,形成有两位建制派人士角逐下任特首职位.此对香港未来管治是好事.

在现行机制下,泛民主派纵取得150名选委会成员提名,参选特首,亦绝无可能当选.在此情况下若建制派仍只得一人参选,则外界对特首是1,200人小圈子选举的恶评势将更盛,那下任特首未上任,其公信力便先受挫.更重要的是,香港政治气候较过去更严峻,市民对政府更缺乏耐性,下任特首的管治可能已无蜜月期,一上任便要打硬仗.而有多于一名建制派人士参选,不论选举是场真戏还是假戏,才有可能真做,而惟有面向全港市民真跑,下任特首未来五年才有可能管治得了大局.

若特首候选人在选战时面对不了全港市民,那他胜选上任後,就诸般政务难题落实施政时,有能力面对公众、说服公众、管治全港?港人与中央能对他真的有信心?在香港日益严峻的政治环境下,不论谁当下任特首,若只赢得中央、选委会的支持,却未得到民心,那未来五年施政将较现任政府更易碰壁,更易焦头烂额.因此,民意或许不是这次特首选举的最重要胜负关键,但候选人必须面对全港市民真跑.